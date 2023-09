NFL International Games: Wieder Verwirrung um Tickets

Anzeige

Nach dem großen Ansturm im Sommer sind plötzlich wieder Karten für die International Games in London und Frankfurt verfügbar. Die Fans wundern sich.

Der Ansturm auf die Tickets der NFL International Games 2023 in Frankfurt und in London überstieg in diesem Sommer jegliche Vorstellungskraft.

Während sich für die London Games bis zu 400.000 Menschen in der Warteschlange tummelten, waren es bei den Spielen in Frankfurt zeitweise über zwei Millionen.

Das sorgte bei einigen Fans nicht nur für Verwunderung, sondern auch für reichlich Frust über den Ablauf der Ticketvergabe.

Die Forderungen nach personalisierten Eintrittskarten sowie weiteren Regulierungen wurden laut.