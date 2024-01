Gewinner: Derrick Henry (Tennessee Titans)

Sind wir uns wirklich sicher, dass die NFL nicht gescriptet ist? In seinem letzten Heimspiel für die Tennessee Titans zeigte Derrick Henry mit 153 Rushing Yards nicht nur seine Saisonbestleistung, sondern spuckte den Jacksonville Jaguars auch noch in ihre Playoff-Suppe. Danach verabschiedete er sich emotional per Mikro vom ganzen Stadion. © Icon Sportswire