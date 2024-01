AFC Wild Card Round: #5 Cleveland Browns at #4 Houston Texans

Die Houston Texans (10-7) stehen durch den 23:19-Sieg gegen die Indianapolis Colts in der Nacht auf Sonntag erstmals seit 2019 wieder in den Playoffs. Verlieren die Jacksonville Jaguars (9-7) am Sonntagabend gegen die Titans, ist auch der Titel in der AFC South noch drin. Die Browns (11-5) sind bereits fix in den Playoffs und wären aktuell der Gegner der Texans. © ZUMA Wire