Beim Spiel zwischen den New England Patriots und den Kansas City Chiefs haben einige Bälle offenbar nicht genug Luft. Kommt es zu Deflategate 2.0?

Nicht ganz, dennoch hat sich im Gillette Stadium in Foxborough offenbar eine Unzulänglichkeit in Sachen Bälle zugetragen. Laut "MassLive.com" hatten die offiziellen Kicking-Bälle für das Spiel zwischen den "Pats" und den Kansas City Chiefs (17:27) am vergangenen Wochenende zu wenig Luftdruck.

So liegt der akzeptierte Bereich zwischen 12,5 und 13,5 psi (Pound-force per square inch, angloamerikanische Maßeinheit für Druck, Anm.d.Red.). Während der Halbzeit wurde bei den Bällen aber lediglich ein Luftdruck von 11,5 psi gemessen. Für die zweite Hälfte wurden die Bälle in der Folge ordnungsgemäß aufgepumpt.

Der zu niedrige Luftdruck könnte demnach dazu beigetragen haben, dass Patriots-Kicker Chad Ryland und Chiefs-Kicker Harrison Butker in der ersten Halbzeit Field Goals verfehlten. Butker hatte vor der Partie in der laufenden Saison noch nicht verschossen.