Daniel Jones (New York Giants)

Mit dem sechsten Draftpick der ersten Runde kam Quarterback Daniel Jones 2019 zu den New York Giants. Schwankende Leistungen und Verletzungen sägten an Jones' Stuhl. Die Verantwortlichen kündigten zwar an, ihm eine weitere Chance geben zu wollen, machten allerdings auch keinen Hehl daraus, nach Alternativen zu schauen. © 2023 Getty Images