Eine neue Ära in New England.

Die New England Patriots benennen ihre sechs Kapitäne. Dabei schafft Trainer Herod Mayo eine Regel seines Vorgängers Bill Belichick ab.

Das Wichtigste in Kürze

Am Montag gab das Team bekannt, dass David Andrews (Center), Jacoby Brissett (Quarterback), Ja'Whaun Bentley (Linebacker), Jabril Peppers (Safety), Joe Cardona (Long Snapper) und Deatrich Wise Jr. (Defensive End) die Kapitäne der Patriots sein werden.

Laut "Pro Football Talk" werden die Kapitäne der Patriots - wie bei anderen Teams üblich - ein "C" auf dem Jersey tragen.

Patriots-Kapitäne: Mayo führt Amtszeiten fort und führt neue ein

Andrews wurde in 2015 von den Patriots gedraftet und ist seitdem beim Team geblieben. In den vergangenen acht Spielzeiten war er bereits ein Kapitän und sammelte dabei mehrere Super Bowl-Siege.

Bentley ist seit 2021 ein Captain. Auch er spielte in seiner NFL-Karriere nur für die Patriots, nachdem er 2018 in der fünften Runde beim Draft von ihnen gewählt worden ist. Wise wird zum dritten Mal in Folge als Kapitän ernannt.

Eine kleine Überraschung ist die Benennung bei Joe Cardona. Er ist seit 2015 beim Team, doch zum ersten Mal ein Spieler mit dem "C" auf dem Trikot. Peppers ist seit drei Jahren bei der Mannschaft, doch ebenfalls ein Debütant im Amt.

2016 wurde Brissett in der dritten Runde des Drafts von den Patriots gewählt. Nach nur drei Spielen durfte er die Franchise verlassen. Es folgten viele verschiedene Stationen, jetzt die Rückker. Erst vor kurzem benannte Mayo ihn zum Starting Quarterback. Brissett soll als Kapitän nicht nur das Team führen, sondern auch dabei helfen den aktuellen Erstrundenpick Drake Maye hinter sich aufzubauen.