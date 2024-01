24 Jahre lang gab es in Foxborough in Sachen Head Coach vor allem eines – Konstanz. Bill Belichick prägte mit seinen Methoden die Organisation, fuhr gemeinsam mit Quarterback Tom Brady sechs Super-Bowl-Siege ein.

2019 wurde Mayo von Belichick als Trainer verpflichtet und entwickelte sich seitdem zu einem der vertrauenswürdigsten Assistenten, der speziell an den Game Plans in Sachen Defensive mitarbeitete.

Mayo überzeugte als Patriots-Linebacker

New England wäre nicht die erste Franchise, die von dieser Möglichkeit Gebrauch macht. So kamen unter anderem Ravens-GM Eric DeCosta, der frühere Colts-Coach Jim Caldwell und Ex-Seahawks-Trainer Jim Mora Jr. auf diesem Wege zu ihren Jobs.

Ob sich das clevere Handeln der Patriots auszahlt, wird sich frühestens im September zeigen. Denn trotz des in der Sportwelt oft geschätzten "Stahlgeruchs", den Mayo eindeutig mitbringt, wird auch er unter dem Strich an Ergebnissen gemessen werden.

Übrigens: Auch Jerod Mayo hat eine Vergangenheit als Patriots-Spieler. 2008 wurde er von Belichick an Position zehn im Draft ausgewählt, gewann prompt den Titel "Defensive Rookie of the Year". Dabei entwickelte sich der Linebacker in kürzester Zeit zu einer Führungspersönlichkeit im Team, wurde bereits in seinem zweiten Jahr zum Kapitän ernannt.