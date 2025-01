Mike Vrabel ist zurück in Foxborough. Es ist die einzig logische Wahl der New England Patriots. Ein Kommentar. Von Max Bruns Am Ende war es alles andere als überraschend, dass Mike Vrabel in die NFL und zu den New England Patriots zurückkehrt und in Foxborough als Head Coach anheuert. Viele Fans hatten mit diesem Schritt bereits vergangenes Jahr gerechnet. Damals hatte allerdings Jerod Mayo von Owner Robert Kraft das Vertrauen für den Head-Coach-Posten erhalten. New England Patriots: Mike Vrabel ist neuer Head Coach Nun ist Mayo vorerst Geschichte und rund ein Jahr später kommt es also doch zum Homecoming Vrabels. Damit haben die Patriots-Verantwortlichen nach dem Experiment mit Mayo die einzig richtige Entscheidung getroffen. Denn Vrabel passt wie die Faust aufs Auge.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

New England Patriots: Vrabel hat Stallgeruch Schließlich ist Vrabel ein Hall of Famer bei den Patriots und hat etliche Jahre in der Franchise verbracht. Genauer gesagt war der 49-Jährige acht Jahre lang in Massachusetts. Dabei gewann der einstige Linebacker drei Mal den Super Bowl mit den "Pats". Durch den Stallgeruch kennen sich beide Parteien - auch wenn es mittlerweile schon über 15 Jahre her ist, dass Vrabel bei den Patriots war. Doch jener Stallgeruch, diese Credibility wird den Patriots helfen, an die vergangenen erfolgreichen Tage anzuknüpfen. Brandon Coleman gewinnt Playoff-Premiere mit Commanders und verlängert faszinierende Rookie-Saison

Pittsburgh Steelers: Trainer Mike Tomlin weckt Interesse bei anderem NFL-Team

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL: Vrabels Philosophie wird den Patriots guttun Stallgeruch hatte zwar auch Mayo, der von 2008 bis 2015 ebenfalls als Linebacker bei den Patriots aktiv war. Im Gegensatz zu Vrabel fehlte dem 38-Jährigen allerdings die Erfahrung auf dem Posten als Head Coach. Diese bringt Vrabel allemal mit. Bei den Tennessee Titans war der 49-Jährige von 2018 bis 2023 Cheftrainer - drei Mal brachte Vrabel die Titans in die Playoffs. Vrabel weiß, wie es geht, ein Team erfolgreich anzuführen. Die Titans waren unter Vrabel bekannt dafür, in jedem Spiel über 60 Minuten physisch und kämpferisch alles reinzuhauen, was geht. Diese DNA kann dem Team der Patriots nur guttun. Zuletzt war der Trainer-Comebacker Berater bei den Cleveland Browns. Die NFL-Erfahrung können die Patriots jetzt so gut wie lange nicht unbedingt gebrauchen.

NFL - Head Coaches und Coordinators 2025: Die Trainerstäbe nach der Regular Season 1 / 33 © 2023 Getty Images Die NFL-Cheftrainer und Koordinatoren

Auch in diesem Jahr rollten in der NFL am "Black Monday", dem ersten Montag nach Ende der regulären Saison, einige Köpfe. Während die Patriots mit Mike Vrabel bereits einen neuen Head Coach haben, suchen fünf Franchises weiterhin nach ihrem nächsten Cheftrainer. ran blickt auf die aktuellen Trainerstäbe und Front Offices der NFL-Teams. (Stand: 12. Januar 2025) © Icon Sportswire New England Patriots

• Head Coach: Mike Vrabel (im Bild)

• Offensive Coordinator: - (Alex Van Pelt nach Week 18 entlassen)

• Defensive Coordinator: DeMarcus Covington

• Special Teams Coordinator: Jeremy Springer

• General Manager: Eliot Wolf (de facto) © 2024 Getty Images Cleveland Browns

• Head Coach: Kevin Stefanski (im Bild)

• Offensive Coordinator: - (Ken Dorsey nach Week 18 entlassen)

• Defensive Coordinator: Jim Schwartz

• Special Teams Coordinator: Ray Ventrone

• General Manager: Andrew Berry © Imagn Images Chicago Bears

• Head Coach: - (interim: Thomas Brown, im Bild)

• Offensive Coordinator: - (interim: Chris Beatty)

• Defensive Coordinator: Eric Washington

• Special Teams Coordinator: Richard Hightower

• General Manager: Ryan Poles © USA TODAY Network New York Jets

• Head Coach: - (interim: Jeff Ulbrich, im Bild)

• Offensive Coordinator: Nathaniel Hackett

• Defensive Coordinator: - (interim: Marquand Manuel)

• Special Teams Coordinator: Brant Boyer

• General Manager: - (interim: Phil Savage) © 2024 Getty Images Pittsburgh Steelers

• Head Coach: Mike Tomlin (im Bild)

• Offensive Coordinator: Arthur Smith

• Defensive Coordinator: Teryl Austin

• Special Teams Coordinator: Danny Smith

• General Manager: Omar Khan © 2024 Getty Images Seattle Seahawks

• Head Coach: Mike Macdonald (im Bild)

• Offensive Coordinator: Ryan Grubb

• Defensive Coordinator: Aden Durde

• Special Teams Coordinator: Jay Harbaugh

• General Manager: John Schneider © 2024 Getty Images New York Giants

• Head Coach: Brian Daboll (im Bild)

• Offensive Coordinator: Mike Kafka

• Defensive Coordinator: Shane Bowen

• Special Teams Coordinator: Michael Ghobrial

• General Manager: Joe Schoen © Imagn Images Washington Commanders

• Head Coach: Dan Quinn (im Bild)

• Offensive Coordinator: Kliff Kingsbury

• Defensive Coordinator: Joe Whitt Jr.

• Special Teams Coordinator: Larry Izzo

• General Manager: Adam Peters © ZUMA Press Wire Tampa Bay Buccaneers

• Head Coach: Todd Bowles (im Bild)

• Offensive Coordinator: Liam Coen

• Defensive Coordinator: n.v. (Todd Bowles sagt die Spielzüge an)

• Special Teams Coordinator: Thomas McGaughey

• General Manager: Jason Licht © IMAGO/ZUMA Wire Miami Dolphins

• Head Coach: Mike McDaniel (im Bild)

• Offensive Coordinator: Frank Smith

• Defensive Coordinator: Anthony Weaver

• Special Teams Coordinator: Danny Crossman

• General Manager: Chris Grier © ZUMA Press Wire Carolina Panthers

• Head Coach: Dave Canales (im Bild)

• Offensive Coordinator: Brad Idzik

• Defensive Coordinator: Ejiro Evero

• Special Teams Coordinator: Tracy Smith

• General Manager: Dan Morgan © Icon Sportswire Atlanta Falcons

• Head Coach: Raheem Morris (im Bild)

• Offensive Coordinator: Zac Robinson

• Defensive Coordinator: - (Jimmy Lake nach Week 18 entlassen)

• Special Teams Coordinator: Marquice Williams

• General Manager: Terry Fontenot © Imagn Images Los Angeles Chargers

• Head Coach: Jim Harbaugh (im Bild)

• Offensive Coordinator: Greg Roman

• Defensive Coordinator: Jesse Minter

• Special Teams Coordinator: Ryan Ficken

• General Manager: Joe Hortiz © Imagn Images Green Bay Packers

• Head Coach: Matt LaFleur (im Bild)

• Offensive Coordinator: Adam Stenavich

• Defensive Coordinator: Jeff Hafley

• Special Teams Coordinator: Rich Bisaccia

• General Manager: Brian Gutekunst © 2024 Getty Images Las Vegas Raiders

• Head Coach: - (Antonio Pierce, im Bild, nach Week 18 entlassen)

• Offensive Coordinator: - (interim: Scott Turner)

• Defensive Coordinator: Patrick Graham

• Special Teams Coordinator: Tom McMahon

• General Manager: - (Tom Telesco nach Week 18 entlassen) © Newscom World Tennessee Titans

• Head Coach: Brian Callahan (im Bild)

• Offensive Coordinator: Nick Holz

• Defensive Coordinator: Dennard Wilson

• Special Teams Coordinator: Colt Anderson

• General Manager: - (Ran Carthon nach Week 18 entlassen) © ZUMA Press Wire Philadelphia Eagles

• Head Coach: Nick Sirianni (im Bild)

• Offensive Coordinator: Kellen Moore

• Defensive Coordinator: Vic Fangio

• Special Teams Coordinator: Michael Clay

• General Manager: Howie Roseman © 2018 Getty Images Buffalo Bills

• Head Coach: Sean McDermott (im Bild)

• Offensive Coordinator: Joe Brady

• Defensive Coordinator: Bobby Babich

• Special Teams Coordinator: Matthew Smiley

• General Manager: Brandon Beane © IMAGO/USA TODAY Network Jacksonville Jaguars

• Head Coach: - (Doug Pederson, im Bild, nach Week 18 entlassen)

• Offensive Coordinator: Press Taylor

• Defensive Coordinator: Ryan Nielsen

• Special Teams Coordinator: Heath Farwell

• General Manager: Trent Baalke © Imagn Images San Francisco 49ers

• Head Coach: Kyle Shanahan

• Offensive Coordinator: n.v. (Kyle Shanahan sagt die Spielzüge an)

• Defensive Coordinator: - (Nick Sorensen nach Week 18 entlassen)

• Special Teams Coordinator: Brian Schneider

• General Manager: John Lynch © USA TODAY Network Arizona Cardinals

• Head Coach: Jonathan Gannon (im Bild)

• Offensive Coordinator: Drew Petzing

• Defensive Coordinator: Nick Rallis

• Special Teams Coordinator: Jeff Rodgers

• General Manager: Monti Ossenfort © 2018 Getty Images Baltimore Ravens

• Head Coach: John Harbaugh (im Bild)

• Offensive Coordinator: Todd Monken

• Defensive Coordinator: Zach Orr

• Special Teams Coordinator: Chris Horton

• General Manager: Eric DeCosta © imago images/Icon SMI Cincinnati Bengals

• Head Coach: Zac Taylor (im Bild)

• Offensive Coordinator: Dan Pitcher

• Defensive Coordinator: - (Lou Anarumo nach Week 18 entlassen)

• Special Teams Coordinator: Darrin Simmons

• General Manager: Duke Tobin (de facto) © imago images/Icon SMI Dallas Cowboys

• Head Coach: Mike McCarthy (im Bild)

• Offensive Coordinator: Brian Schottenheimer

• Defensive Coordinator: Mike Zimmer

• Special Teams Coordinator: John Fassel

• General Manager: Jerry Jones © USA TODAY Network Denver Broncos

• Head Coach: Sean Payton (im Bild)

• Offensive Coordinator: Joe Lombardi

• Defensive Coordinator: Vance Joseph

• Special Teams Coordinator: Ben Kotwica

• General Manager: George Paton © twitter.com/Lions Detroit Lions

• Head Coach: Dan Campbell (im Bild)

• Offensive Coordinator: Ben Johnson

• Defensive Coordinator: Aaron Glenn

• Special Teams Coordinator: Dave Fipp

• General Manager: Brad Holmes © ZUMA Press Wire Houston Texans

• Head Coach: DeMeco Ryans (im Bild)

• Offensive Coordinator: Bobby Slowik

• Defensive Coordinator: Matt Burke

• Special Teams Coordinator: Frank Ross

• General Manager: Nick Caserio © Icon Sportswire Indianapolis Colts

• Head Coach: Shane Steichen (im Bild)

• Offensive Coordinator: Jim Bob Cooter

• Defensive Coordinator: - (Gus Bradley nach Week 18 entlassen)

• Special Teams Coordinator: Brian Mason

• General Manager: Chris Ballard © 2024 Getty Images Kansas City Chiefs

• Head Coach: Andy Reid (im Bild)

• Offensive Coordinator: Matt Nagy

• Defensive Coordinator: Steve Spagnuolo

• Special Teams Coordinator: Dave Toub

• General Manager: Brett Veach © Icon Sportswire Los Angeles Rams

• Head Coach: Sean McVay (im Bild)

• Offensive Coordinator: Mike LaFleur

• Defensive Coordinator: Chris Shula

• Special Teams Coordinator: Chase Blackburn

• General Manager: Les Snead © Icon Sportswire Minnesota Vikings

• Head Coach: Kevin O'Connell (im Bild)

• Offensive Coordinator: Wes Phillips

• Defensive Coordinator: Brian Flores

• Special Teams Coordinator: Matt Daniels

• General Manager: Kwesi Adofo-Mensah © ZUMA Press Wire New Orleans Saints

• Head Coach: - (interim: Darren Rizzi, im Bild)

• Offensive Coordinator: Klint Kubiak

• Defensive Coordinator: Joe Woods

• Special Teams Coordinator: Darren Rizzi (im Bild)

• General Manager: Mickey Loomis

Anzeige

Die Patriots haben Talent Schließlich kann Vrabel in New England quasi von Null anfangen, hat dafür jedoch optimale Voraussetzungen. In Spielern wie Star-Cornerback Christian Gonzalez und Spielmacher Drake Maye - der von vielen als Franchise-Quarterback der "Pats" angesehen wird - wartet hochtalentiertes Material auf den neuen Head Coach. Zudem haben die Patriots im diesjährigen Draft den vierten Pick inne - das Team kann also ganz nach dem Geschmack von Vrabel verstärkt werden. Zumal die Franchise mit rund 125 Millionen US-Dollar den größten Cap Space der Liga hat - also viel Spielraum, was die finanziellen Mittel anbelangt. Hier wird die Erfahrung und die Qualität eines Mannes wie Vrabel Gold wert sein!

Anzeige