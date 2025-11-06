Mike Vrabel, Head Coach der New England Patriots, sorgt mit einem durchaus kuriosen Vergleich zur Trade Deadline für Lacher.

Bei einer Pressekonferenz der New England Patriots hat Head Coach Mike Vrabel für Aufsehen mit einer kuriosen Aussage gesorgt.

Der 50-Jährige verglich Trades am Deadline Day in der NFL mit einer möglichen Schwangerschaft.

"Trades sind wie eine Schwangerschaft. Entweder man ist schwanger oder eben nicht", antwortete Vrabel auf die Frage, ob die Patriots am Deadline Day nahe an einem Trade standen: "Daher weiß ich nicht, wie nah man dran sein könnte".