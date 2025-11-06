Anzeige
NFL

New England Patriots - Mike Vrabel: "Trades sind wie eine Schwangerschaft"

  • Veröffentlicht: 06.11.2025
  • 07:31 Uhr
  ran.de

Mike Vrabel, Head Coach der New England Patriots, sorgt mit einem durchaus kuriosen Vergleich zur Trade Deadline für Lacher.

Bei einer Pressekonferenz der New England Patriots hat Head Coach Mike Vrabel für Aufsehen mit einer kuriosen Aussage gesorgt.

Der 50-Jährige verglich Trades am Deadline Day in der NFL mit einer möglichen Schwangerschaft.

"Trades sind wie eine Schwangerschaft. Entweder man ist schwanger oder eben nicht", antwortete Vrabel auf die Frage, ob die Patriots am Deadline Day nahe an einem Trade standen: "Daher weiß ich nicht, wie nah man dran sein könnte".

Das Wichtigste zur NFL in Kürze

  • Spielplan

  • Tabellen

Letztlich kam es trotz bestehender Lücken im Kader nicht zu einem Trade für die Patriots. im Endspurt rund um den Deadline Day.

Vrabel über Trade-Bemühungen: "Haben viel gearbeitet und recherchiert"

"Ich weiß, dass alle hart gearbeitet haben, dass wir recherchiert, nachgeschaut, telefoniert und das getan haben, was Personalabteilungen eben so machen", sagte Vrabel. "Und am Ende haben wir uns entschieden, so weiterzumachen und mit unserer Vorbereitung fortzusetzen."

Sportlich läuft es für den sechsmaligen Super-Bowl-Champion ohnehin gut. Mit einer Bilanz von 7-2 stehen die New England Patriots an der Spitze der AFC East.

