NFL: Nach Blockbuster-Trade mit New York Jets - Dallas Cowboys wollten auch den Bruder von Quinnen Williams
- Veröffentlicht: 05.11.2025
- 17:21 Uhr
- Julian Erbs
Fast hätten die Cowboys nicht nur Quinnen Williams, sondern auch dessen Bruder Quincy Williams aus New York nach Dallas geholt. Ein anderer Trade verhinderte das jedoch.
Kurz vor Ablauf der Trade-Deadline planten die Dallas Cowboys offenbar, nicht nur Star-Defensive-Tackle Quinnen Williams von den New York Jets zu holen, sondern gleich auch dessen Bruder Quincy Williams nach Dallas zu bringen.
Wie "ESPN"-Reporter Dan Graziano berichtet, hatten die Cowboys zeitweise mit den Jets über einen möglichen Deal verhandelt, der sowohl Quinnen als auch Bruder und Linebacker Quincy Williams nach Dallas gebracht hätte.
Dieser Transfer kam jedoch nicht zustande, da sich die Cowboys für den ehemaligen Bengals-Linebacker Logan Wilson entschieden.
Für Quinnen Williams mussten die Cowboys tief in die Tasche greifen: Sie schickten einen Zweitrundenpick im Draft 2026, einen Erstrundenpick 2027 sowie Defensive Tackle Mazi Smith zu den Jets.
Für Logan Wilson hingegen genügte ein Siebtrundenpick 2026 an Cincinnati. Wäre auch Quincy Williams Teil des Deals gewesen, hätte Dallas wohl einen deutlich höheren Preis zahlen müssen.
New York Jets: Quincy Williams zählt zu den besten Jets-Verteidigern
Auch wenn Quincy Williams nicht so viele Auszeichnungen wie sein dreimaliger Pro-Bowl-Bruder vorweisen kann, gehört er dennoch zu den Leistungsträgern seines Teams. In der Saison 2023 wurde er ins All-Pro First Team gewählt, nachdem er mit 139 Tackles und zehn abgewehrten Pässen persönliche Bestmarken aufgestellt hatte.
Trotz einer Schulterverletzung, die ihn in dieser Saison vier Spiele kostete, zählt er weiterhin zu den stärksten Spielern einer Jets-Defense, die bislang nur schwer Konstanz findet.
Trotz seiner starken Leistungen ist unklar, wie es für Quincy Williams in New York weitergeht, da sein Vertrag nach dieser Saison ausläuft.
Viele rechneten damit, dass die Jets ihn noch vor der Deadline traden würden, um keinen ablösefreien Abgang zu riskieren. Stattdessen überraschten sie alle, indem sie seinen Bruder tradeten.
