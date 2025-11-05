Fast hätten die Cowboys nicht nur Quinnen Williams, sondern auch dessen Bruder Quincy Williams aus New York nach Dallas geholt. Ein anderer Trade verhinderte das jedoch. Kurz vor Ablauf der Trade-Deadline planten die Dallas Cowboys offenbar, nicht nur Star-Defensive-Tackle Quinnen Williams von den New York Jets zu holen, sondern gleich auch dessen Bruder Quincy Williams nach Dallas zu bringen. Wie "ESPN"-Reporter Dan Graziano berichtet, hatten die Cowboys zeitweise mit den Jets über einen möglichen Deal verhandelt, der sowohl Quinnen als auch Bruder und Linebacker Quincy Williams nach Dallas gebracht hätte. Dieser Transfer kam jedoch nicht zustande, da sich die Cowboys für den ehemaligen Bengals-Linebacker Logan Wilson entschieden.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Für Quinnen Williams mussten die Cowboys tief in die Tasche greifen: Sie schickten einen Zweitrundenpick im Draft 2026, einen Erstrundenpick 2027 sowie Defensive Tackle Mazi Smith zu den Jets. Für Logan Wilson hingegen genügte ein Siebtrundenpick 2026 an Cincinnati. Wäre auch Quincy Williams Teil des Deals gewesen, hätte Dallas wohl einen deutlich höheren Preis zahlen müssen.

Anzeige