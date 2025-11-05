NFL - New York Jets jubeln und trauern gleichzeitig: Die Gewinner und Verlierer der Trade Deadline

Die Trade Deadline der NFL hat wie in jedem Jahr noch einige Deals hervorgebracht. Doch wer ist ein Gewinner dieses Tages und wer hat eher verloren? Von Kai Esser Die Schalter sind geschlossen, die E-Mail-Accounts deaktiviert - in der NFL dürfen keine Trades mehr über die Bühne gebracht werden, bis der Super Bowl im Februar gespielt ist. Vor allem die New York Jets und die Dallas Cowboys waren an diesem Tag besonders im Fokus. Doch wer sind die Gewinner des Deadline Days und wer die Verlierer? ran hat eine Auswahl.

Gewinner: New York Jets (ab April) Dass die Saison der New York Jets mit einer Bilanz von 1-7 wohl eher nicht mehr allzu positiv enden würde, davon war auszugehen. Am Tag der Trade Deadline hissten die Jets jedoch die Weiße Fahne - und zwar ganz offiziell. Das NFL Network live bei Joyn! Mit dem Trade von Cornerback Sauce Gardner und Defensive Lineman Quinnen Williams haben die Jets jedoch gleich drei First Round Picks eingesackt. Wenn das Front Office damit nun sinnvolle Dinge anstellt, dann kann die Zukunft rosig aussehen. Wenn...

Gewinner: Sauce Gardner (Indianapolis Colts) Klar, dass gute Spieler lieber bei guten Teams unter Vertrag stehen, als bei... nicht so guten Teams. "Went to bed 1-7, woke up 7-2", twitterten schon manche Fans. Für Sauce Gardner ist das jetzt Realität. Der Cornerback verabschiedete sich glaubwürdig von den Fans in New York - aber ebenso wird er niemandem etwas vormachen können, dass er sicher nicht todtraurig ist, jetzt mit den Indianapolis Colts um die Playoffs anstatt den First Overall Pick zu kämpfen.

Gewinner: Die Boulevardpresse in Texas Hach, was wäre die NFL-Medienlandschaft ohne die Dallas Cowboys? "Wenn es langweilig wird, dann sorgen wir bewusst dafür, dass etwas Kontroverses passiert", sagte Besitzer und General Manager Jerry Jones einst selbst. Mehr als kontrovers dürfte die Akquise von Quinnen Williams sein, einem Verteidiger in der Defensive Line für einen First Round Pick, den die Cowboys vorher für Micah Parsons bekommen hatten. Ergibt das für irgendwen Sinn? Nein? Für uns auch nicht. Aber den örtlichen Medien wird sicher nicht langweilig.

Gewinner: Jalen Hurts (Philadelphia Eagles) Bei den Philadelphia Eagles war am Tag der Trade Deadline eigentlich alles ruhig. Oder? Ja, aber beinahe wäre dort auch ein Blockbuster-Trade zustande gekommen. Wie GM Howie Roseman bestätigte, wurde über den Trade von Wide Receiver A.J. Brown gesprochen, der aber später von den Eagles selbst vom Tisch genommen wurde. "Er ist zu wertvoll, um ihn wegzutraden." Der Gewinner? Na klar, der Mann, der ihm Pässe zuwirft: Jalen Hurts.

NFL 2025 - Quarterback Ranking vor Week 10: Patrick Mahomes fällt, Josh Allen verpasst die Spitze knapp 1 / 33 © IMAGO/USA TODAY Network NFL: Quarterback-Ranking vor Week 10

Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Während manche Quarterbacks überzeugen, tun sich andere - teilweise auch erfahrene - Spielmacher schwer. Die 32 Starting Quarterbacks vor dem 10. Spieltag im Power Ranking. © ZUMA Press Wire Platz 32: Tyler Shough (New Orleans Saints)

In seinem ersten Start stellte sich Shough nicht schlecht an, gegen sehr starke Rams war er aber teilweise überfordert - wer mag's ihm verdenken? Immerhin gelang ihm sein erster Touchdown-Pass, seine Interception bei 4th Down war durchaus zu verschmerzen. Das Wichtigste für Shough ist jetzt Spielpraxis, dann können auch die Saints evaluieren, ob sie im Draft einen neuen Quarterback brauchen. © Imagn Images Platz 31: Dillon Gabriel (Cleveland Browns)

Wie lange darf Dillon Gabriel noch starten? Gegen die New England Patriots legte er den nächsten sehr diskreten Auftritt hin, wieder gelangen nur 13 mickrige Punkte. Die Rufe nach Shedeur Sanders in lokalen Medien werden lauter. Nach der Bye Week ist er aber erstmal gesetzt. © Getty Images Platz 30: Cam Ward (Tennessee Titans)

Man möchte Cam Ward als Außenstehender am liebsten aus dieser schlechten Entschuldigung von Offense rausholen. Der Rookie macht noch immer dumme Fehler, ja, aber das muss man einem Rookie nun einmal zugestehen. Immerhin: Gegen die Chargers unterlief ihm mal kein Turnover. © IPS Platz 29: Justin Fields (New York Jets)

Teambesitzer Woody Johnson hatte Quarterback Justin Fields harsch kritisiert - das nahm er sich offenbar zu Herzen. Beim Comeback-Sieg gegen die Cincinnati Bengals glänzte Fields weniger mit Statistiken, vielmehr aber mit seiner Einstellung. Ob er das nach der Bye Week bestätigen kann? © Imagn Images Platz 28: Tua Tagovailoa (Miami Dolphins)

Auf das starke Falcons-Spiel folgte eine enttäuschende Partie gegen die Baltimore Ravens, in der er einmal mehr gezeigt hat, dass sein Arm eigentlich keine Daseinsberechtigung in der NFL hat. Auch seine Performance außerhalb der Pocket ist schlicht und ergreifend zu schlecht. Tua kann im Kurzpasspiel noch akkurat spielen, doch bei dem kleinsten Problem wackelt er sofort. Das zeigen auch seine elf Interceptions, die der ligaweite geteilte Top-Wert sind mit ... © Imagn Images Platz 27: Geno Smith (Las Vegas Raiders)

... Geno Smith, der nach wie vor eine enttäuschende Saison spielt. Gegen die Jaguars zeigte er Licht und Schatten, Brock Bowers Rückkehr hilft ihm definitiv. Bei der entscheidenden Two-Point-Conversion ist er aber zu zögerlich - und lässt so den Sieg liegen. © ZUMA Press Wire Platz 26: Marcus Mariota (Washington Commanders)

Marcus Mariota ist zum wiederholten Mal zurück als Commanders-Starter, nachdem sich Jayden Daniels schwer am Ellbogen verletzte. Mariota hat jetzt schon das ein ums andere Mal gezeigt, dass er Daniels durchaus zufriedenstellend ersetzen kann, allerdings fehlt ihm natürlich Daniels' Explosivität. Auch Mariotas Arm ist natürlich deutlich schwächer. Nichtsdestotrotz kann Mariota mit Washington Spiele gewinnen. © Imagn Images Platz 25: Bryce Young (Carolina Panthers)

Bryce Young verbuchte gegen die Packers gerade so über 100 Passing Yards - dennoch holten die Panthers den Sieg in Green Bay. Das lag vor allem am Laufspiel und einer starken Defense. Young ist nach wie vor zu inkonstant und taucht gegen starke Teams noch deutlich zu oft komplett ab. © Imagn Images Platz 24: Mac Jones (San Francisco 49ers)

Nach einer schwachen Partie gegen eine starke Texans-Defense zeigte Mac Jones, dass er nach wie vor einer der besten Backup-Quarterbacks der Liga ist. Jones verteilte den Ball effizient, 19 von 24 Pässen brachte er an den Mann. Der Backup zeigt aktuell, dass er gegen schwache Defenses definitiv bestehen kann - gegen stärkere Mannschaften tut er sich aber nach wie vor schwer. © ZUMA Press Wire Platz 23: J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)

J.J. McCarthy überzeugte bei seinem Comeback und führte die Vikings zu einem Upset-Sieg bei den Detroit Lions. Dabei sahen seine Statistiken zwar dürftig aus, in den wichtigen Momenten lieferte er aber mit Big Plays. Neben seinen Touchdown-Pässen und seinem erlaufenen Touchdown bleibt vor allem sein starker Pass auf Jalen Nailor in Erinnerung, mit dem er kurz vor Schluss den Sieg besiegelte. © ZUMA Press Wire Platz 22: Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars)

Die Jaguars und Trevor Lawrence gewinnen ein dramatisches Spiel bei den Las Vegas Raiders - auch weil Lawrence zwei Touchdowns als Läufer erzielt. Insgesamt bleibt Lawrence aber ein extrem inkonstanter Quarterback, der von genialen Zuspielen bis haarsträubenden Interceptions alles in petto hat. © www.imago-images.de/SID/IMAGO/Rich von Biberstein/Icon Sportswire Platz 21: Michael Penix (Atlanta Falcons)

Michael Penix ist nach überstandener Verletzung zurück und zeigt gegen die Patriots eine gute Leistung. Vor allem seine Connection mit Drake London funktioniert. Penix muss sein Talent häufiger zeigen, um in diesem Ranking die Top 20 zu knacken. © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/SAM HODDE Platz 20: Jacoby Brissett (Arizona Cardinals)

Jacoby Brissett überzeugt, seitdem er Kyler Murray ersetzen darf. Die Offense wirkt deutlich runder als mit Murray, Trey McBride und Marvin Harrison Jr. werden besser eingesetzt und Arizona kann den Ball konstant bewegen. Wie Jonathon Gannon bestätigt, würde Brissett mittlerweile auch starten, wenn Murray fit wäre. Brissett hat nicht mehr die Explosivität als Rusher, ist als Passer aber definitiv ein würdiger Starter. © Imagn Images Platz 19: Joe Flacco (Cincinnati Bengals)

Dass die Bengals die Spiele gegen die Jets und Bears verloren, lag herzlich wenig an der Offense um Joe Flacco. Es war mal wieder die Defense, die versagte. Deshalb bleibt Flacco - irgendwie komisch, das im Jahr 2025 zu schreiben - in der Top 20 im Quarterback Ranking. © 2025 Getty Images Platz 18: Jaxson Dart (New York Giants)

Dart spielt auch ohne Cam Skattebo weiterhin mit viel Herz und kann den Ball konstant bewegen. Mit seiner Spielweise ist er immer für ein explosives Play gut. Noch fehlt ihm aber die Konstanz. Gegen die San Francisco 49ers zeigte er aber wieder, dass er auch als Läufer gefährlich sein kann. © Imagn Images Platz 17: C.J. Stroud (Houston Texans)

C.J. Stroud stabilisierte sich zuletzt, gegen die Broncos zog er sich dann aber eine bittere Gehirnerschütterung zu. Stroud tut in einem schwierigen Offensiv-System, was er kann - stößt aber mit einer schwachen Offensive Line schnell an seine Grenzen. © ZUMA Press Wire Platz 16: Caleb Williams (Chicago Bears)

Immer, wenn man bei Caleb Williams denkt, dass der Schalter bei ihm umgelegt ist, dann folgen auf ein überragendes Spiel wieder zwei mittelgute bis schlechte. Gegen die Bengals war wieder das überragende Spiel dran. Bei Cincys Defense allerdings auch kein Wunder. Kann Williams endlich konstanter werden? © ZUMA Press Wire Platz 15: Dak Prescott (Dallas Cowboys)

Dass die Defense der Cowboys in fast allen Metriken auf Platz 30 oder schlechter ist, ist eine Sache - bisher konnte das Dak Prescott durch starke Leistungen zumindest oft ausgleichen. Gegen die Broncos und Cardinals gelang das aber zuletzt nicht mehr. Prescott wirkte unsicher, verpasste machbare Würfe und hatte vor allem in der Redzone Schwierigkeiten. © UPI Photo Platz 14: Aaron Rodgers (Pittsburgh Steelers)

Aaron Rodgers spielt beileibe nicht schlecht, aber auch nicht herausragend gut. Gegen die Indianapolis Colts brillierte die Steelers-Defense, so tat Rodgers nur das Nötigste. Der Oldie hat nach wie vor einen Mega-Arm und verteilt den Ball solide. Seine Pocket-Präsenz hat allerdings merklich nachgelassen, so bekommt er Probleme, wenn er den Ball länger halten muss. © ZUMA Press Wire Platz 13: Baker Mayfield (Tampa Bay Buccaneers)

Ein Mal ist kein Mal, aber zwei Mal ist ein Mal zu viel. Nach der zweiten schwachen Leistung in Folge gegen ein schwaches Saints-Team müssen wir Baker Mayfield abstrafen - nachdem er zuvor im MVP-Rennen mittendrin war, muss er die anderen Kandidaten jetzt mit dem Fernglas beobachten. Mayfield kommt ohne zahlreiche offensive Stützen aktuell an seine Grenzen - vielleicht hat die Bye Week geholfen. © Getty Images Platz 12: Bo Nix (Denver Broncos)

Bei Bo Nix bleibt die Saison ein großes Auf und Ab. Gegen eine starke Texans-Defense tut er sich lange schwer, entscheidet aber kurz vor Schluss mit einem tollen Lauf das Spiel. Nix kann schwachen Defenses den Stecker ziehen, gegen bessere Teams übernimmt er sich aber noch zu oft. © ZUMA Press Wire Platz 11: Daniel Jones (Indianapolis Colts)

Die Colts sind eines der besten Team der Liga - gegen die Pittsburgh Steelers wurde ihnen aber auch gezeigt, wo die Grenzen von Daniel Jones legen. Am Ende standen fünf Turnovers auf Jones' Konto. Der Quarterback tat sich mit einem Rückstand im Rücken schwer und erinnerte ein wenig an den Jones aus New Yorker Zeiten. Nichtsdestotrotz war das nur ein Spiel - Jones führt die Liga mit 2.404 Passing Yards an und zeigt über die ganze Saison solide Leistungen. © ZUMA Press Wire Platz 10: Jordan Love (Green Bay Packers)

Die Konstanz bleibt das große Problem von Jordan Love. Nachdem er die Pittsburgh Steelers, vor allem in der zweiten Halbzeit, in Woche acht komplett auseinandernahm, stockte der Motor gegen die Carolina Panthers komplett. Seine Beinahe-Interception bei 4th Down im vierten Viertel war ein Wurf, bei dem man nur den Kopf schütteln konnte. © ZUMA Press Wire Platz 9: Jared Goff (Detroit Lions)

Jared Goff und die Detroit Lions verlieren überraschend zu Hause gegen die Minnesota Vikings. Das lag aber nicht an Goff, der für 284 Passing Yards warf und zwei Touchdowns erzielte. Goff hat sich als Top-10-Quarterback etabliert, 17 Touchdown-Pässe bei nur drei Interceptions sprechen für sich. Für die Elite reicht es zwar nicht, weil er außerhalb des Schemes zu wenig kreiert, nichtsdestotrotz soll das nicht seine konstanten Leistungen schmälern. © Imagn Images Platz 8: Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)

Auf das perfekte Passer Rating gegen die Minnesota Vikings setzte Jalen Hurts eine Top-Performance gegen eine durchaus kompetente Defense der New York Giants. 201 Total Yards, vier Touchdowns. Setzt er diese Zahlen nach der Bye Week fort, ist für Hurts noch vieles möglich. © 2025 Getty Images Platz 7: Justin Herbert (Los Angeles Chargers)

Justin Herbert hat gegen die Tennessee Titans gezeigt, warum es aktuell nicht für die Spitze reicht. Der Pick-Six war ein ganz übler Pass, den Herbert so nie hätte werfen dürfen. Es war die achte Interception der Saison, nur Geno Smith und Tua Tagovailoa haben dieses Jahr mehr geworfen. In der Folge stabilisierte Herbert sich aber und nahm eine zugegebenermaßen schwache Titans-Defense auseinander. © ZUMA Press Wire Platz 6: Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Kollektives Aufatmen bei den Fans der Baltimore Ravens: Lamar Jackson ist zurück und lieferte gegen die Miami Dolphins mit vier Passing Touchdowns und einer gewohnt effizienten Vorstellung sofort wieder ab. Sein Passer Rating von 136,6 pro Spiel ist auch mit nur fünf Spielen herausragend, 14 Passing Touchdowns bei nur einer Interception sprechen ebenfalls für sich. Jackson hatte noch etwas Rost gegen Miami, legt er diesen in den kommenden Wochen ab, kann es hier ganz nach oben gehen. © Imago Platz 5: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

Das Spiel gegen die Buffalo Bills war ein klarer Dämpfer. Nicht nur für die Chiefs, die aktuell nicht in den Playoffs stünden, sondern auch für Patrick Mahomes. Der Superstar-Quarterback brachte erstmals in seiner Karriere nicht mal 50 Prozent seiner Pässe an den Mann. Über die ganze Saison gesehen spielt Mahomes aber nach wie vor eine gute Spielzeit, ohne statistisch aber herauszustechen. © 2025 Getty Images Platz 4: Drake Maye (New England Patriots)

Drake Maye rutscht nach einer unspektakulären Performance gegen die Falcons mit ein paar Wacklern etwas ab. Nichtsdestotrotz spielt Maye eine herausragende Saison. Nur Lamar Jackson hat im Schnitt ein höheres Passer Rating als der Pats-Shooting-Star. Maye beeindruckt vor allem bei tiefen Zuspielen und ist einer der besten Scrambling-Quarterbacks, wenn er improvisieren muss. © ZUMA Press Wire Platz 3: Sam Darnold (Seattle Seahawks)

Es war eine Machtdemonstration gegen die Washington Commanders. Sam Darnold beweist es aktuell all seinen Kritikern und brilliert in der Seahawks-Offense. Dabei ist er vor allem sehr effizient: Mit 9,6 Yards pro Passversuch führt er die NFL an. Die Chemie mit Jaxson Smith-Njigba ist zudem beeindruckend. © Getty Images Platz 2: Josh Allen (Buffalo Bills)

Im Superman-Duell mit Patrick Mahomes lieferte Allen eine fehlerfreie Vorstellung ab. Auch wenn er über die ganze Saison keine MVP-Zahlen auflegt, ist er in den entscheidenden Momenten immer zur Stelle - zur Not auch als Rusher. © ZUMA Press Wire Platz 1: Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Matthew Stafford ist nach nur einer Woche wieder zurück an der Spitze. 21 Touchdowns bei nur zwei Interceptions sprechen für sich und sind klare MVP-Zahlen - dazu legt er im Schnitt mit 268 Passing Yards die meisten aller Spieler auf, die mindestens drei Spiele absolviert haben.

Verlierer: Die New York Jets (jetzt) Ja, die Zukunft ist potentiell rosig bei den Jets. Die Jets haben aktuell mehr First Round Picks für die nächsten beiden Drafts als sie wahrscheinlich Siege am Ende der Saison haben werden. Auf die Zukunft können sich Jets-Fans zwar freuen, aber diese Saison wird noch ziemlich hart. Das Team ist kaum konkurrenzfähig und bis Saisonende wird man als Supporter des Teams sehr leiden müssen. Nicht, dass das ein ungewohntes Gefühl wäre...

Verlierer: Kyler Murray (Arizona Cardinals) Was war da eigentlich bei den Arizona Cardinals am Tag der Trade Deadline los? Nach dem tollen Sieg gegen die Dallas Cowboys, angeführt von Ersatz-Quarterback Jacoby Brissett, war Jonathan Gannon relativ eindeutig: "Kyler Murray ist unser Starter und wird das auch wieder sein, wenn er fit ist." Quasi in der Sekunde, als die Trade Deadline vorbeigegangen war, jedoch die Rolle rückwärts: Murray wurde degradiert und Brissett zum Starter ernannt. Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Zufall. Irgendwas ist da in Glendale im Busch...

Verlierer: Fans der Dallas Cowboys Von sportlichem Erfolg braucht man bei den Dallas Cowboys schon lange nicht mehr reden. Die Mindestanforderung an ein Football-Team, nicht peinlich zu sein, bestehen die Cowboys in diesen Tagen schon nicht mehr. Nach dem Trade von Parsons sagte Jerry Jones, dass man aus den Picks mehrere Spieler produzieren wolle. Fragwürdig, aber okay. Nur um dann wenige Wochen später eine Rolle rückwärts zu machen und doch noch mit Picks einen Verteidiger zu holen. Die Fans können einem Leid tun.

NFL-Gerüchte: Green Bay Packers wollen ehemaligen Star-Cornerback Asante Samuel Jr. holen 1 / 4 © ZUMA Press Wire Asante Samuel Jr. (Free Agent)

Nachdem sich der Cornerback Asante Samuel Jr. 2024 schwer verletzt hatte und deshalb ohne Team durch die Offseason ging, wurde er von den Ärzten für Football mittlerweile wieder freigegeben. Und schon gibt es den ersten ernsthaften Interessenten: Die Green Bay Packers sollen den Sohn des ehemaligen Hall of Famers laut "The Athletic" verpflichten wollen, da Nate Hobbs wohl noch wochenlang ausfällt. © IMAGO/ZUMA Press Wire Shilo Sanders (Free Agent)

Cornerback Shilo Sanders hat eine weitere Chance bekommen, ein NFL-Team von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Wie "Pro Football Talk" berichtet, haben die San Francisco 49ers den 25-Jährigen zu einem Probetraining eingeladen. Der Bruder von Browns-Quarterback Shedeur Sanders wurde in diesem Jahr zunächst nicht gedraftet und im August von den Tampa Bay Buccaneers im Rahmen der Roster Cuts entlassen. Demnach gibt es derzeit aber keine Anzeichen dafür, dass die 49ers ihn unter Vertrag nehmen würden. © 2024 Getty Images Odell Beckham Jr. (Free Agent)

Wer dachte, die NFL-Karriere von Wide Receiver Odell Beckham Jr. sei zu Ende, der hat sich getäuscht. Wie Insider Tom Pelissero berichtet, hat "OBJ" das Interesse von mehreren Teams auf sich gezogen. Zuletzt antwortete der Passempfänger, der zuletzt bei den Miami Dolphins unter Vertrag stand, auf Social Media einem Bericht, der besagte, er sei zurückgetreten und betitelte ihn als "Fake". Und er hat auch schon ein favorisiertes Ziel ... © IMAGO/Bestimage Odell Beckham Jr. (Free Agent)

Im Gespräch mit Host Bill Maher bei "Club Random" wurde der Vorschlag erbracht, OBJ könne ja bei den Pittsburgh Steelers unterkommen. Die Antwort des Receivers: "Ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist. Ich sage auch nicht, dass es nicht bereits Gespräche gab". Zudem ist Beckham mit Quarterback Aaron Rodgers befreundet: "Ich liebe ihn, wir hatten bereits Konversationen".

Verlierer: Der Rest der AFC South Schon historisch gesehen ist die AFC South keine besonders erfolgreiche Division. Nachdem die Colts nun aber mit einem der besten Cornerbacks der Liga nachgelegt haben, sind sie relativ deutlich das beste Team der Division. Vor allem, weil die Jacksonville Jaguars, Houston Texans und vor allem Tennessee Titans sich in dieser Saison nicht gerade mit Ruhm bekleckern. Mit Hängen und Würgen schleppen sich Texans und Jaguars zu Siegen, während es bei den Titans schon duster aussieht. Dass sich das diese Saison nochmal ändert, ist höchst unwahrscheinlich.

Verlierer: Tyler Shough (New Orleans Saints) Beinahe untergegangen im Trade-Wahnsinn der Jets ist der Trade von Wide Receiver Rashid Shaheed von den New Orleans Saints zu den Seattle Seahawks. Das ist verständlich, ging er jedoch für deutlich weniger Kompensation an die Westküste. Klarer Verlierer dieses Deals jedoch: Rookie Quarterback Tyler Shough. Neben seinem zweitbesten Receiver hinter Chris Olave verliert er auch Offensive Lineman trevor Penning. Eigentlich soll man seinem jungen Quarterback ja helfen und nicht, alles was helfen könnte, wegtraden...