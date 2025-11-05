Anzeige
NFL: Star-Quarterback ersetzt Mark Sanchez als TV-Experte

  • Veröffentlicht: 05.11.2025
  • 22:29 Uhr
  • ran

Während Mark Sanchez möglicherweise sogar eine Haftstrafe droht, wurde nun prominenter Ersatz für seine Rolle als TV-Analyst bei NFL-Übertragungen gefunden.

Am 4. Oktober wurde Mark Sanchez bei einer Auseinandersetzung mit einem LKW-Fahrer niedergestochen.

Wie sich später heraustellte, war der frühere Star-Quarterback aber nicht nur Opfer, sondern offenbar auch Täter.

Er wurde zwischenzeitlich verhaftet, mittlerweile wurde er wegen drei Vergehen angeklagt. Sanchez plädiert zwar darauf, unschuldig zu sein - möglichweise droht dem 38-Jährigen aber sogar eine mehrjährige Haftstrafe.

Klar ist auf jeden Fall, dass Sanchez bis auf Weiteres seinen Job als TV-Experte bei den NFL-Übertragungen von "Fox Sports" nicht mehr wahrnehmen kann.

Der Sender hat deshalb nun einen prominenten Nachfolger verpflichtet: Drew Brees wird laut "The Athletic" künftig als Analyst für "Fox Sports" arbeiten.

Drew Brees gewann 2009 den Super Bowl

Brees wird ab Week 11 neben Tom Brady und Greg Olsen der dritte ehemalige Star-Spieler bei den Übertragungen des Senders sein.

Der langjährige Quarterback der New Orleans Saints wird voraussichtlich mit dem Spielkommentator Adam Amin zusammenarbeiten, der zuvor mit Sanchez die NFL-Spiele analysiert hat.

Der 46-Jährige spielte von 2001 bis 2005 für die damaligen San Diego Chargers und wechselte danach zu den Saints, für die er bis zu seinem Karrierende 2020 aktiv war.

Brees gewann 2009 den Super Bowl und sammelte in den letzten Jahren bereits bei anderen Sendern Erfahrungen als TV-Experte.

