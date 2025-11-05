Während Mark Sanchez möglicherweise sogar eine Haftstrafe droht, wurde nun prominenter Ersatz für seine Rolle als TV-Analyst bei NFL-Übertragungen gefunden.

Am 4. Oktober wurde Mark Sanchez bei einer Auseinandersetzung mit einem LKW-Fahrer niedergestochen.

Wie sich später heraustellte, war der frühere Star-Quarterback aber nicht nur Opfer, sondern offenbar auch Täter.

Er wurde zwischenzeitlich verhaftet, mittlerweile wurde er wegen drei Vergehen angeklagt. Sanchez plädiert zwar darauf, unschuldig zu sein - möglichweise droht dem 38-Jährigen aber sogar eine mehrjährige Haftstrafe.

Klar ist auf jeden Fall, dass Sanchez bis auf Weiteres seinen Job als TV-Experte bei den NFL-Übertragungen von "Fox Sports" nicht mehr wahrnehmen kann.

Der Sender hat deshalb nun einen prominenten Nachfolger verpflichtet: Drew Brees wird laut "The Athletic" künftig als Analyst für "Fox Sports" arbeiten.