New England Patriots: Wie geht es auf der Quarterback-Position weiter?

Die Patriots haben ihre schwächste Saison seit 2000 hinter sich. Vor allem die Offense strauchelte. Wie geht es weiter in Sachen Quarterback? Der neue Offensive Coordinator gibt erste Einblicke.

Von Kai Esser

2024 ist eine historische Saison für die New England Patriots. Erstmals in diesem Jahrtausend geht die Franchise mit einem anderen Head Coach als Bill Belichick an den Start.

Auch Offensive Coordinator Alex van Pelt ist neu im Trainerteam. Eine Frage stand für die Journalisten deshalb besonders im Fokus: Wer wird in der anstehenden Saison der Quarterback?

In Patriots-Manier gab van Pelt eine klare unklare Antwort. "Es sind alle Möglichkeiten auf dem Tisch", offenbarte der ehemalige Koordinator der Cleveland Browns.

Und was sind "alle Möglichkeiten"? Der 2021 gedraftete Mac Jones ist also nicht abgeschrieben. Zumindest, wenn man dem 53-Jährigen glauben darf. "Ein wenig" habe er mit dem erst gefeierten und dann geschassten Quarterback gesprochen. "Aktuell sind hier viele Puzzleteile nicht dort, wo sie hingehören und es ist unsere Aufgabe, das zu ändern", erklärte van Pelt weiter.