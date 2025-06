Zukünftig dürfte der Steelers-Star aber sogar noch mehr Gehalt beziehen. Auf die Frage von Chris Mack, ob das vermeintliche Angebot an Watt in Garrett-Sphären liege, hatte Kaboly jedoch keine klare Antwort, sondern nur einen Verdacht.

Wohl kein "Heimatstadt-Rabatt" für Pittsburgh

Bereits im März hatte Bruder J.J. Watt in der "Pat McAfee Show" klargestellt, dass den Steelers kein "Heimatstadt-Rabatt" gewährt wird. Ein weiteres Indiz, dass die Verlängerung für Pittsburgh richtig teuer wird.

T.J. Watt führte die NFL 2020 und 2021 in Sachen Sacks an und schaffte selbiges nach seiner Knieverletzung im Jahr 2023. 2024 konnte der 30-Jährige jedoch nicht mehr ganz an seine alten Leistungen anknüpfen, die ihm mehrmals die Auszeichnung des Defense Player of the Year einbrachten.