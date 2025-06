Trainer-Legende Bill Belichick wird künftig nicht mehr in der TV-Show "ManningCast" zu hören sein. Dieser möchte sich künftig voll seiner Aufgabe als College-Coach widmen.

Die NFL-Fans werden in der kommenden Saison Trainer-Legende Bin Belichick nicht mehr ganz so häufig zu hören bekommen. Der 73-Jährige wird nicht mehr regelmäßig in der "ESPN"-Montagabend-Show "ManningCast" von Peyton und Eli Manning auftreten.

Die bestätigte Peyton Manning in einem Interview mit dem Radiosender "97.1 The Fan".

"Offensichtlich ist er im Moment damit beschäftigt, College-Football zu coachen, also wird er dieses Jahr nicht mehr dabei sein", führte er aus. Bellichick ist seit Dezember 2024 Coach des College-Football-Teams der University of North Carolina. Dieser Aufgabe möchte er sich nun offenbar voll und ganz widmen.

"Er wird schwer zu ersetzen sein. Ich finde, sein Einblick war großartig", bedauerte Manning den Abschied von Belichick, der nach seiner Zeit bei den New England Patriots 2023 und Herbst 2024 wöchentlich Teil der Show war.