NFL-Insider Mike Garafolo berichtet, dass die Saints ihre Optionen abwägen, aber dass Rattler ein "starker Kandidat" für die Startformation in Carrs Abwesenheit ist.

Rattler wäre dann wohl der fünfte Rookie-Quarterback, der in dieser Saison ein Spiel startet. Drake Maye soll am Sonntag seinen ersten Start für die New England Patriots haben. Beim NFL Draft 2024 wurde Rattler in der 5. Runde an Position 150 gepickt.

Jake Haener ersetzte Carr bei der Niederlage gegen die Chiefs am Montag, aber die Saints führen Haener und Rattler als Co-Nr.-2-Quarterbacks auf. Rattler war am Montag der dritte Quarterback.

Rattler brachte in der Preseason 20 von 38 Pässen für 202 Yards mit einem Touchdown und ohne Interceptions an den Mann. Er lief zudem für 26 Yards und einen Touchdown. Rattler hat in der regulären Saison noch nicht gespielt.