Nur 20 Siege in 56 Spielen als Head Coach zeugen nicht wirklich von Erfolg.

In drei Jahren schaffte es Saleh nie, den Jets eine neue Mentalität zu geben. Aus der grauen Maus New Yorks Aushängeschild zu machen.

Der Hauptschuldige für den enttäuschenden Start in die NFL -Saison mit einer Bilanz von 2-3 ist also gefunden. Die Suche war wohl auch nicht allzu schwer. Denn sie hatte vermutlich schon vor einiger Zeit begonnen.

Nur zwei Tage nach dem 17:23 gegen die Minnesota Vikings in London muss Head Coach Robert Saleh gehen.

Die New York Jets haben reagiert. Schnell.

Die New York Jets trennen sich von Head Coach Robert Saleh. Der Zeitpunkt mag überraschend sein, die Entscheidung an sich ist es nicht. Ein Kommentar.

Rodgers ist Salehs größtes Versäumnis

Das größte Versäumnis des 45-Jährigen: seine gescheiterte Beziehung zu Aaron Rodgers.

Und damit sind nicht einmal die kolportierten Meinungsverschiedenheiten gemeint, die ohnehin von beiden dementiert wurden.

Vielmehr konnte der als Defensiv-Guru bekannt gewordene Saleh der Offense auch mit Superstar Rodgers kein neues Leben einhauchen: Die Jets stehen nach fünf Spielen 2024 bei genauso vielen Punkten wie zum gleichen Zeitpunkt 2023 mit Zach Wilson.

Etwas, das sich der Head Coach am Ende des Tages selbst ankreiden muss, auch wenn er nicht die Spielzüge ansagt.

Saleh genau jetzt zu feuern, so kurz nach einem Spiel in Übersee, das unter normalen Umständen (also ohne gleich drei Rodgers-Interceptions) vermutlich gar nicht verloren gegangen wäre, ist vielleicht etwas überraschend.

In Anbetracht des anhaltenden Misserfolgs aber durchaus logisch.