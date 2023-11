New York Giants: Quarterback Daniel Jones nach OP bis zu zehn Monate raus

Anzeige

Nach erfolgreich durchgeführter Kreuzband-OP soll Quarterback Daniel Jones acht bis zehn Monate ausfallen.

Quarterback Daniel Jones von New York Giants wurde laut "ESPN" am Mittwoch von Mannschaftsarzt Dr. Scott Rodeo am verletzten Kreuzband operiert.

Er zog sich die Verletzung am 5. November im Spiel gegen die Las Vegas Raiders zu. Nun steht der 26-Jährige dem Bericht nach vor einer acht- bis zehnmonatigen Pause, ehe er wieder aktiv eingreifen kann.

Wenn Jones am unteren Limit der prognostizierten Ausfallzeit bleibt, könnte er direkt zum Start der Preseason wieder mitwirken.

Jones möchte sich aber nicht zu sehr unter Druck setzen lassen, möglichst schnell zurückzukommen. "Wie das klappt, liegt noch in weiter Ferne, und ich habe nicht viel Kontrolle darüber", sagte er bei der "Up and Adams Show" zur bevorstehenden Reha-Phase.