Jakob Johnson: Emotionale Achterbahnfahrt

Doch die Giants haben Johnson im Rahmen einer emotionalen Achterbahnfahrt seit der Preseason über Wochen eingestellt, in das Practice Squad befördert, entlassen, zurückgeholt, in den Stammkader hochgezogen, wieder degradiert und nun erneut entlassen. Zu einem Zeitpunkt, der noch mehr Fragen nach dem Sinn aufwirft als in Johnsons Fall durch das andauernde Hin und Her sowieso schon.

Johnson kennt das Geschäft, er kommt damit klar, doch warum die Giants sein in Deutschland bekanntes Gesicht beim Gastspiel in München gegen die Carolina Panthers nicht nutzen, um für die Franchise zu trommeln, ist komplett unverständlich.

Geradezu irre.

Denn alleine durch sportliche Argumente dürfte ein Fanzulauf im Moment arg begrenzt sein, denn das Team fällt seit Jahren durch chronische Erfolglosigkeit auf.