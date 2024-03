New York Giants: Monster-Trade! Brian Burns kommt von Carolina Panthers

Anzeige

Die New York Giants und Carolina Panthers haben sich auf ein Tauschgeschäft geeinigt. Brian Burns wird künftig für New York spielen. Die Panthers erhalten eine Reihe an Draft-Picks.

Zum Start der Free Agency (alle Deals im Überblick gibt's hier) haben sich die New York Giants und die Carolina Panthers auf ein umfangreiches Tauschgeschäft verständigt.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, wird Pass Rusher Brian Burns künftig für New York auflaufen. Im Gegenzug erhalten die Panthers einen Draft-Pick in der zweiten und fünften Runde. Die Panthers hatten Burns zuvor per Franchise Tag gehalten.