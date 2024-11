Jakob Johnson kann der erste Deutsche werden, der ein NFL-Spiel auf deutschem Boden bestreitet. Sein Head Coach bei den New York Giants schließt einen Einsatz (noch) nicht aus.

Von Kevin Obermaier

Jakob Johnson kam bei den New York Giants in dieser Saison erst in drei Spielen zum Zug.

Folgt beim NFL Munich Game 2024 (am Sonntag um 15:30 Uhr im ran-Liveticker) Einsatz Nummer vier?

Head Coach Brian Daboll schloss es auf der Pressekonferenz an der Säbener Straße am Freitag nicht aus: "Wir werden das heute Abend besprechen, aber die Möglichkeit besteht."

Die Giants hätten - trotz seiner fünf Entlassungen in den vergangenen zwei Monaten - "eine gute Beziehung" zu Johnson: "Er hat seine Rolle bei uns. Momentan ist er in unserem Practice Squad. Er ist ein kluger, zäher Spieler. Er ist ein guter Bestandteil unseres Teams."