New York Jets: Aaron Rodgers plant wohl Rekord-Comeback im Dezember

Vor zwei Monaten hat sich Aaron Rodgers in seinem ersten Spiel mit den New York Jets die Achillessehne gerissen. Nun hat der Superstar-Quarterback ein erstaunliches Comeback angedeutet.

Aaron Rodgers plant wohl schon Mitte Dezember ein sensationelles Comeback zu geben, berichtet "NBC". Der viermalige MVP habe das in einem Gespräch mit NFL-Reporterin Melissa Stark verraten.

Es sind zwei Monate vergangen, seit Rodgers in seinem Debüt für die New York Jets nach nur vier Snaps einen Achillessehnenriss erlitt. Kurz darauf kündigte das Team sein wahrscheinliches Saisonende an.

Doch seitdem hat Rodgers mehrmals angedeutet, ein viel früheres Comeback anzustreben. Hintergrund ist wohl die innovative Speedbridge-Operation, der sich der Quarterback nach seiner Verletzung unterzog.

Bereits vergangene Woche hatte Rodgers nach dem Spiel gegen die Chargers eine mögliche Rückkehr "in ein paar Wochen" anklingen lassen - ein paar Tage später ruderte er allerdings wieder zurück - und gab zu, dass es "keinen genauen Zeitplan" gebe.