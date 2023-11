Wilsons Hail Mary fällt in die Endzone - Raiders ziehen an Jets vorbei

Anzeige

Die Las Vegas Raiders gewinnen auch ihr zweites Spiel nach der Trennung von Head Coach Josh McDaniels und General Manager Dave Ziegler. Dabei genügt ein Touchdown.

Die Las Vegas Raiders haben das Sunday Night Game gegen die New York Jets mit 16:12 (6:9) gewonnen. Dabei gingen die Gastgeber erst im Schlussviertel mit dem ersten und einzigen Touchdown der Partie in Führung.

Für den entscheidenden Score sorgte Michael Mayer nach einem Sieben-Yards-Pass von Aiden O'Connell. Ansonsten punkteten beide Teams lediglich durch Field Goals. Raiders-Kicker Daniel Carlson verwandelte drei, darunter eines aus 54 Yards, Greg Zuerlein traf für die Jets zwei Mal durch die Stangen.

Die "Gang Green" kam im letzten Drive noch einmal bis auf 44 Yards an die Endzone der Raiders heran, doch die Hail Mary von Zach Wilson konnten im Getümmel in der Endzone weder Davante Adams noch Kristian Wilkerson sichern. So landete das Ei auf dem Rasen in der Endzone.

Dem Jets-Playmaker war im Drive zuvor eine Interception auf Robert Spillane unterlaufen. Insgesamt warf er für 263 Yards und erlief 54 Yards.

Erfolgreichster Passempfänger war Garrett Wilson, der neun von 14 Würfen in seine Richtung fing und damit für 93 Yards Raumgewinn sorgte.

Bei den Raiders brachte es O'Connell auf 153 Passing Yards bei ebenfalls einer Interception (auf Jordan Whitehead), über den Boden kamen drei Yards zustande. Beim zweiten Sieg im zweiten Spiel nach der Trennung von Head Coach Josh McDaniels und General Manager Dave Ziegler erlief Josh Jacobs in 27 Versuchen 116 Yards, Adams krallte sich sechs von 13 Würfen in seine Richtung für 86 Yards.