Aaron Rodgers: Comeback in ein "paar Wochen"? Quarterback rudert zurück

Aaron Rodgers gibt ein Update zu seinen Comeback-Plänen. Schon in ein "paar Wochen", wie am vergangenen Sonntag zu hören war, wird der Quarterback der New York Jets wohl nicht zurück sein.

"Gib mir ein paar Wochen."

Mit diesem Satz zu Derwin James nach dem Spiel gegen die Los Angeles Chargers (6:27) am vergangenen Montag weckte Aaron Rodgers Hoffnungen bei den Fans der New York Jets, schon sehr bald wieder auf dem Feld stehen zu können.

In der "Pat McAfee Show" einen Tag später ruderte der Quarterback, der sich am 12. September die Achillessehne gerissen hatte, zurück: "Es wäre nett, in ein paar Wochen zurück zu sein, aber das ist wahrscheinlich nicht einmal nah dran an einem realistischen Zeitplan."

Der Satz zu James, einem "langjährigen Freund", sei Rodgers "so herausgerutscht": "Ich wusste nicht, dass die Kameras das einfangen würden."

Er habe das "mehr als Witz" gesagt. Einen genauen Zeitplan, betonte Rodgers, gebe es nämlich nicht - wobei es sich "wohl um mehr als ein paar Wochen" handeln werde.