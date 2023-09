New York Jets: Colin Kaepernick bittet in offenem Brief um Vertragsangebot

Einen etwas ungewöhnlichen Weg jedoch wählte nun Colin Kaepernick. Der 35-Jährige bewarb sich initiativ mit deinem offenen Brief für die Stelle des dritten Quarterbacks bei den New York Jets.

Kaepernick: "Würde die Verantwortung mit Stolz tragen"

Den veröffentlichte Rapper J. Cole auf Instagram. "Ich weiß, dass ihr derzeit Probleme in der Tiefe der Quarterback-Position habt", schreibt Kaepernick im Brief, adressiert an General Manager der Jets, Joe Douglas. "Ich würde gerne euer Practice Squad anführen. Ich würde eure Defense jede Woche schärfen, das wäre meine Mission."

In dem Brief macht der Quarterback, der nun seit rund sieben Jahren kein Spiel mehr gemacht hat, für sich. "Im schlimmsten Fall schaut ihr euch an, was ich zu bieten habe und ihr seid unbeeindruckt. Im besten Fall jedoch", schreibt der ehemalige San Francisco 49er, "merkt ihr, dass ihr mit mir eine echte Waffe im Arsenal habt, falls ihr jemals eine solche brauchen solltet."

"Egal in welchem dieser Szenarios, ich würde diese Verantwortung mit Stolz tragen", fährt Kaepernick fort.