Die finalen drei Anläufe der Jets in der Partie schenkte der 24-Jährige jeweils mit Interceptions her. Die Krönung eines grottenschlechten Auftritts, der im Internet sofort für Spott und Häme sorgte.

Dann der katastrophale Achillessehnenriss des 39-Jährigen gegen die Buffalo Bills bei seinem erst vierten Snap als Quarterback der New Yorker, gefolgt vom 22:16-Sieg in der Overtime durch den Punt Return von Xavier Gipson und in Woche zwei schließlich die herbe 10:30-Pleite gegen die Cowboys.

Die ersten zwei Spiele zeigen: das Experiment Zach Wilson ist gescheitert und die New York Jets müssen für Ersatz sorgen. Dabei drängt sich ein ganz bestimmter Name auf, findet unser Autor.

Nach zwei Spielen steht der zweite Pick des Drafts 2021 bei 310 Passing Yards, zwei Touchdowns und vier Interceptions, während er nur 54,2 Prozent seiner Pässe an den Mann bringen konnte.

Mal wieder unterirdische Statistiken, die ihm die Jets in seiner inzwischen dritten Saison nicht mehr durchgehen lassen können. Es muss dringend ein neuer Quarterback her, bis Rodgers 2024 hoffentlich zurückkehren kann, denn New Yorks Kader ist zu gut besetzt, um schon wieder den Sprung in die Playoffs zu verpassen.