New York Jets können den Super Bowl gewinnen - ein Kommentar

Die New York Jets haben in der Offseason die Tür zum Super Bowl geöffnet. Nun müssen sie hindurchgehen. Ein Kommentar.

Es laufen die letzten Spielminuten, als Quarterback Mark Sanchez seinen Wide Receiver Jerricho Cotchery in der Endzone findet - Touchdown zum 19:24 gegen die Pittsburgh Steelers. Doch es sollte nicht reichen, die Jets scheiden aus den Playoffs der NFL-Saison 2011/12 aus.

Es ist schon eine Weile her, dass die Jets Postseason-Luft schnuppern konnten. Genauer gesagt: über zwölf Jahre. Die Helden von damals, längst in der Rente, einer Kommentatoren-Kabine oder eingehüllt in einen goldenen Hall-of-Fame-Anzug.

Das soll und wird sich in der kommenden Spielzeit ändern. Denn die Jets haben die richtigen Hebel betätigt, um durch die Playoff-Tür hindurchzugehen.