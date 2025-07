NFL - Aaron Rodgers erste Aktion bei den Pittsburgh Steelers geht komplett daneben

Gleich der erste Pass des 41-Jährigen beim Training der Steelers am Saint Vincent College in Latrobe wurde zur Interception.

Rodgers spielte in der Saison 2024 noch für die New York Jets und wechselte in der Offseason zu den Steelers. In der "Pat McAfee Show" sagte der 41-Jährige : "DK ist ein Vorbild. Er ist auch ein wichtiger Grund, warum ich in Pittsburgh bin."