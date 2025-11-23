Ohne Aaron Rodgers müssen die Pittsburgh Steelers bei den Chicago Bears anreten. Das gab Head Coach Mike Tomlin bekannt.

Aaron Rodgers muss in Week 12 passen. Wie Head Coach Mike Tomlin bei "CBS" verriet, wird der viermalige MVP den Pittsburgh Steelers im Gastspiel bei den Chicago Bears nicht zur Verfügung stehen.

Für den "Gunslinger" übernimmt Mason Rudolph.

Rodgers laboriert an einer Verletzung am linken Handgelenk, die er sich beim 34:12 im Division-Duell gegen die Cincinnati Bengals zugezogen hatte. Bereits in jener Partie war Rudolph eingesprungen.

Damit verpasst Rodgers erstmals seit seiner Ankunft in Pittsburgh ein Regular-Season-Spiel. Bislang steht er nach zehn Einsätzen bei 19 Touchdowns und sieben Interceptions.