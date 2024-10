Aaron Rodgers macht gegen die Minnesota Vikings das zweitschlechteste Spiel seiner Karriere - der nackten Statistik zufolge. Nur fünfmal zuvor wirft er drei Interceptions in einer Partie. Seine Reaktion in den Spielen danach macht den New York Jets Hoffnung.

Aus London berichtet Kevin Obermaier

"Ich habe unter meinem Standard gespielt. Ich kann nicht erwarten, drei Interceptions zu werden und in der NFL zu gewinnen."

Aaron Rodgers nahm die Pleite im NFL London Game gegen die Minnesota Vikings (17:23) auf seine Kappe. In der Tat spielte der Quarterback der New York Jets unter seinen Möglichkeiten.

Ja sogar historisch schlecht.

Drei Interceptions in einer Partie unterliefen dem 40-Jährigen zuvor nur fünfmal in seiner 20-jährigen NFL-Karriere, jeweils als Spielmacher der Green Bay Packers: 2008 - in seiner ersten Saison als Starter - bei den Tampa Bay Buccaneers und den New Orleans Saints, 2009 bei den Buccaneers, 2017 bei den Carolina Panthers und 2022 bei den Detroit Lions.

Auffällig: In allen sechs Partien mit drei Picks spielte Rodgers auswärts. Alle sechs Partien gingen zudem (wenig überraschend) verloren.