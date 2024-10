New York Jets müssen Aaron Rodgers mehr helfen - ein Kommentar

Die New York Jets verlieren gegen die Minnesota Vikings ihr zweites Spiel in Folge. Aaron Rodgers wirft dabei drei Interceptions - und ist dennoch nicht der Hauptschuldige. Ein Kommentar.

Aus London berichtet Kevin Obermaier

Die New York Jets sind in der Krise. In einer hausgemachten. Gegen die Minnesota Vikings gab es die zweite vermeidbare Niederlage in Folge (17:23).

Dass Aaron Rodgers bei beiden Pleiten einen gebrauchten Tag erlebte, wäre noch untertrieben. In London unterliefen dem 40-Jährigen ganze drei Interceptions - erst zum sechsten Mal in seiner 20-jährigen NFL-Karriere.

Ein Pick ging sogar zurück in die eigene Endzone (erst zum fünften Mal in seiner Karriere) und ermöglichte den Vikings letztlich entscheidende sechs Punkte.

Doch Rodgers allein für die Jets-Enttäuschungen der vergangenen acht Tage verantwortlich zu machen, wäre falsch. Und ein bisschen ungerecht.

Denn Fakt ist: Der Quarterback erhält im Moment auch absolut keine Hilfe.