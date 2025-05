NFL - Aaron Rodgers zu den Pittsburgh Steelers? Für Legende Terry Bradshaw "ein Witz"

Steelers-Legende Terry Bradshaw kann das Warten seiner Franchise auf die Entscheidung von Aaron Rodgers nicht verstehen.

Die Personalie Aaron Rodgers zieht sich in der NFL bereits seit Wochen hin. Unterschreibt er einen Vertrag bei den Pittsburgh Steelers? Oder beendet er womöglich doch seine Karriere?

Die Verantwortlichen der Franchise geben dem 41-Jährigen großzügig Zeit, sich über seine Wünsche klar zu werden und wollen auf unbestimmte Zeit auf ihn warten. Für Steelers-Legende Terry Bradshaw alles andere als verständlich.

"Das ist ein Witz", echauffierte sie der langjährige Steelers-Quarterback bei "103.7 The Buzz". "Das ist für mich einfach nur ein Witz. Was wollt ihr denn machen? Ihn für ein Jahr holen? Willst du mich verarschen? Der Typ sollte in Kalifornien bleiben. Irgendwo hingehen und auf Rinde kauen und zu den Göttern da draußen flüstern."