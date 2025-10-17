NFL - Alvin Kamara droht mit Rücktritt, wenn die New Orleans Saints ihn traden

Alvin Kamara will bei den Saints bleiben. Sollte er dennoch getradet werden, hat er bereits einen Plan. Seit 2017 steht Alvin Kamara als Running Back für die New Orleans Saints in der NFL auf dem Feld. Nun hat der 30-Jährige deutlich gemacht, dass er lieber in den Ruhestand gehen würde, als für ein anderes Team zu spielen. Auf Gerüchte angesprochen, er könnte getradet werden, erklärte der Running Back vor US-Reportern, er wolle das nicht – und auch Saints-General-Manager Mickey Loomis tue dies nicht.

"Ich weiß nicht, woher das kam - wir haben darüber gesprochen und uns gegenseitig angesehen wie in dem kleinen Spider-Man-Meme, so nach dem Motto: 'Hast du etwas gesagt? Habe ich etwas gesagt?' Ich weiß nicht, woher das kam", so Kamara. Der Running Back, der inzwischen auch als Berater für die Motorsportserie NASCAR tätig ist, erklärte, in der NFL sei er fokussiert darauf, für die Saints zu spielen.

