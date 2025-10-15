Bad Bunny wird in der Halbzeitpause des 60. Super Bowls im Februar 2026 auftreten. Das kommt nicht überall gut an. Eine Petition fordert nun seinen Ersatz durch einen anderen Künstler.

In den USA sorgt die Ernennung von Bad Bunny zum Halftime-Show-Act beim Super Bowl in gewissen Kreisen noch immer für Unbehagen. Nun ging sogar eine Petition an den Start, die eine Planänderung fordert.

Statt dem Rapper soll demnach der 73-jährige Country-Sänger George Strait in der Halbzeit auftreten.

"George Strait, bekannt als der 'King of Country', verkörpert das Herz und die Seele der amerikanischen Musik. Mit über 60 Nummer-1-Hits und mehr als 40 Jahren in der Musikbranche ist George Strait nicht nur eine Legende im Country-Genre, sondern auch ein fester Bestandteil der amerikanischen Musikgeschichte", heißt es unter anderem in der Petition auf "change.org".