Super Bowl LX

NFL: Bad Bunny als Act bei Super-Bowl-Halftime-Show polarisiert - Trump ätzt mit fiesen Worten

  • Aktualisiert: 17.10.2025
  • 14:17 Uhr
  • ran.de

Bad Bunny wird in der Halbzeitpause des 60. Super Bowls im Februar 2026 auftreten. Das kommt nicht überall gut an. Eine Petition fordert nun seinen Ersatz durch einen anderen Künstler.

In den USA sorgt die Ernennung von Bad Bunny zum Halftime-Show-Act beim Super Bowl in gewissen Kreisen noch immer für Unbehagen. Nun ging sogar eine Petition an den Start, die eine Planänderung fordert.

Statt dem Rapper soll demnach der 73-jährige Country-Sänger George Strait in der Halbzeit auftreten.

"George Strait, bekannt als der 'King of Country', verkörpert das Herz und die Seele der amerikanischen Musik. Mit über 60 Nummer-1-Hits und mehr als 40 Jahren in der Musikbranche ist George Strait nicht nur eine Legende im Country-Genre, sondern auch ein fester Bestandteil der amerikanischen Musikgeschichte", heißt es unter anderem in der Petition auf "change.org".

NFL: Petition fordert neue Super Bowl Halftime Show

Und weiter: "Seine Fähigkeit, mit seinen zeitlosen Songs Generationen zu überschreiten, findet bei einem vielfältigen Publikum Anklang und begeistert sowohl langjährige Fans als auch Neulinge."

Über 17.000 Menschen haben bereits unterzeichnet. In den USA ist die Ernennung von Bad Bunny zum Super-Bowl-Halftime-Act vor allem von Seiten der MAGA-Anhänger mittlerweile auch ein politisches Thema geworden.

imago images 1067712916

Die Highlights der NFL auf Joyn

Jederzeit auf Abruf

Donald Trump zeigt sich von Bad Bunny nicht begeistert

So kündigte Turning Point USA, die rechtsgerichtete Organisation, die vom verstorbenen Influencer Charlie Kirk gegründet wurde, unlängst an, eine separate Halbzeitshow zu Super Bowl LX anzubieten.

Auch Präsident Donald Trump nannte die Wahl von Bad Bunny "absolut lächerlich", obwohl er zugab: "Ich habe noch nie von ihm gehört."

Der aus Puerto Rico stammende Künstler, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, ist mit über 100 Milliarden (!) Streams auf Spotify einer der am häufigsten angehörten Künstler der Welt.

Nach Drake und Taylor Swift ist er erst der dritte Künstler (und der einzige lateinamerikanische), dem es gelang, die Schallmauer von 100 Milliarden Streams zu knacken.

Seit 2019 wird der NFL Super-Bowl-Halftime-Act von Jay Zs Firma Roc Nation ausgewählt.

