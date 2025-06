Amon-Ra St. Brown musste sich nach dem Ende der vergangenen Saison einer Knie-OP unterziehen. Allerdings dürfte der Wide Receiver zeitnah zurückkehren.

Überraschende Nachrichten von Amon-Ra St. Brown! Wie der deutsche NFL-Star der Detroit Lions gegenüber Reportern bestätigte, musste er sich nach dem Ende der vergangenen Saison einer Knie-OP unterziehen.

Allerdings gab der 25-Jährige schnell Entwarnung. Bereits zum Start des regulären Training-Camps am 27. Juli will St. Brown wieder fit und einsatzfähig sein. Das Minicamp der Lions in der kommenden Woche wird er jedoch verpassen.

Welche Beschwerden ihn genau plagten, verriet St. Brown nicht. Um eine schwere Verletzung dürfte es sich allerdings nicht gehandelt haben. In der Vorsaison stand er in allen Spielen der Lions auf dem Feld.