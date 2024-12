NFL - Arch Manning zu den Dallas Cowboys? "Ich denke, mir gefällt das"

Archie Manning befasst sich bereits mit der möglichen NFL-Karriere seines Enkels Arch. Auf die Frage, bei welchem Team er den 19-Jährigen gerne sehen würde, wählt er die Dallas Cowboys.

Arch Manning absolviert zwar erst seine zweite College-Football-Saison bei den Texas Longhorns. Wohin der Weg des Neffen der beiden jeweils zweimaligen Super-Bowl-Sieger Peyton und Eli Manning führen soll, ist aber längst klar: die NFL ist das erklärte Ziel.

Nun wurde Archie Manning, der Großvater des 19-jährigen Quarterbacks und einst ebenfalls langjähriger Quarterback in der NFL - offenbar von einem Fan - gefragt, bei welchem der 32 Teams er sich den Teenager einmal wünschen würde. Zunächst weicht der zweimalige Pro Bowler aus und antwortet: "Ich hoffe, er spielt drei Jahre in Texas. Ich hoffe, er spielt noch drei weitere Jahre."

Nach einer kurzen Bedenkzeit führt er fort: "Niemand hat mich das jemals gefragt. Falls mich das jemand fragen würde, würde ich auf Anhieb Cowboys sagen." Der Fragesteller lacht auf und auch Manning lacht etwas verlegen. Doch letztlich gibt sich ersterer zufrieden und meint: "Das ist cool. Ich denke, mir gefällt das."

Warum sich Manning für "America's Team" entscheidet, wird nicht erörtert. Aber ihm wird bewusst sein, dass die Quarterback-Frage dort nach aktuellem Stand langfristig beantwortet ist. Dak Prescott verlängerte erst in diesem Sommer seinen Vertrag für 240 Millionen US-Dollar um vier Jahre und ist nun mindestens bis nach der Saison 2028 gebunden.

Das Video von dem offenbar in einer Bar sitzenden Manning wurde unter anderem via "Tiktok" verbreitet. Sein Enkel ist bei den Longhorns Backup von Quinn Ewers, der sein drittes College-Jahr absolviert und schon jetzt Millionen mit Werbedeals verdient. Auch bei ihm ist der Weg in die NFL vorgezeichnet.