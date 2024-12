Bill Belichick führt offenbar Gespräche mit einem Football-Team. Eine Rückkehr der NFL-Legende wird immer wahrscheinlicher und konkreter - oder ist das alles nur Kalkül?

Von Max Bruns und Marcus Giebel

Der Austausch zwischen Bill Belichick und der University of North Carolina at Chapel Hill - kurz UNC - wird offenbar intensiver. Wie "CBS" unter Verweis auf mehrere Quellen berichtet, traf sich der Trainer-Routinier am Donnerstag in Manhattan erneut mit Vertretern der Universität.

Bereits zuvor soll es laut übereinstimmenden US-Medienberichten Gespräche gegeben haben. Dies wird als Zeichen dafür angesehen, dass Belichick auf keinen Fall ein zweites Jahr in Folge bei der Vergabe der Trainerposten leer ausgehen will.

Bereits im vergangenen Monat soll eine Belichick nahestehende Quelle gesagt haben: "Er ist buchstäblich für alles offen." Also offenbar auch für die North Carolina Tar Heels, die die abgelaufene Saison der ACC auf Rang zehn mit einer Bilanz von sechs Siegen und sechs Niederlagen beendeten.

In der NFL soll es jedoch Zweifel daran geben, dass "The Hoodie" ein College-Team übernimmt, weil es in seiner fünf Jahrzehnte andauernden Trainer-Karriere ein Novum wäre.

Eine Quelle der UNC verwies "CBS" zufolge zwar darauf, dass der entlassene Coach Mack Brown noch acht Monate älter ist als die 72-jährige Trainer-Legende. Doch wahrscheinlich habe Sportdirektor Bubba Cunningham diesen lediglich als Kandidaten ins Auge gefasst, "um jemanden zu beschwichtigen. Ich weiß nicht, warum Belichick das mitgemacht hat. Er hat nie im College trainiert."

Eine andere dem langjährigen Weggefährten von Tom Brady nahestehende Quelle dachte einen Schritt weiter und betonte demnach: "Es signalisiert den NFL-Teams, dass man noch genug Energie verspürt. Dass man nicht bereit ist, es zu beenden."

Sind die "Gespräche" mit UNC also nur Kalkül, um Druck auf NFL-Teams zu erhöhen, eine Entscheidung pro Belichick zu treffen? Ein weiteres Indiz für diese Theorie: Belichick steht aktuell bei 333 Siegen in der NFL, ihm fehlen nur noch 14 zum ewigen Rekord von Don Shula.