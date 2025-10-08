Anzeige
American Football

NFL: Arizona Cardinals belegen Head Coach Jonathan Gannon nach Ausraster mit Geldstrafe

  • Veröffentlicht: 08.10.2025
  • 06:22 Uhr
  • Chris Lugert

Nach einem schwerwiegenden Fehler von Running Back Emari Demercado verlor Head Coach Jonathan Gannon die Nerven. Jetzt greifen die Arizona Cardinals durch.

Sein Ausraster während der NFL-Partie seiner Arizona Cardinals gegen die Tennessee Titans (21:22) am vergangenen Sonntag hat für Head Coach Jonathan Gannon ein teures Nachspiel.

Wie "ESPN" berichtet, belegten die Cardinals ihren Hauptübungsleiter mit einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Dollar. Vorausgegangen war ein verbaler wie auch non-verbaler Wutausbruch gegen Running Back Emari Demercado.

Dieser hatte beim Stand von 21:6 für die Cardinals zu Beginn des letzten Viertels einen sicheren 72-Yards-Touchdown weggeworfen, weil er den Ball bereits vor der Goal-Line fallen ließ.

Da der Ball dennoch in der Endzone landete, gab es Ballbesitz für die Titans. Statt eine Vorentscheidung zugunsten seines Teams herbeizuführen, leitete Demercado damit unfreiwillig das Comeback der Titans ein, das schließlich in deren erstem Sieg münzte.

Anzeige
Anzeige

Gannon entschuldigte sich beim Team

Nach diesem Fehler von hielt Gannon seinem Schützling an der Seitenlinie zunächst eine Standpauke und schlug Demercado beim Weggehen auch noch mit Wucht gegen den Arm.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Bereits am Montag hatte Gannon erklärt, sich vor der Mannschaft bei Demercado und für sein Verhalten entschuldigt zu haben. "Ich habe ihnen nur gesagt, dass ich mich in diesem Moment irgendwie von den Ereignissen habe mitreißen lassen", sagte er. Die NFL teilte mit, keine weiteren Schritte ihrerseits zu unternehmen.

Gannon ist der erste Head Coach seit Bruce Arians, der für einen Disput mit einem Spieler eine Geldstrafe erhielt. Arians, damaliger Head Coach der Tampa Bay Buccaneers, hatte im Wild Card Game gegen die Philadelphia Eagles im Januar 2022 seinem Safety Andrew Adams auf den Helm geschlagen.

Mehr News und Videos
Mike McDaniel
News

Kommentar: Dieser Dolphins-Punt schreit nach einer Entlassung

  • 08.10.2025
  • 00:25 Uhr
Schon wieder verletzt: Joe Burrow
News

Bengals traden nach Burrow-Verletzung für neuen Quarterback

  • 08.10.2025
  • 00:25 Uhr

NFL: Baker Mayfield mit heftiger Auseinandersetzung gegen einen Fan

  • Video
  • 01:33 Min
  • Ab 0
Jerry Jones
News

Kuriose Ausrede: Dicke Geldstrafe für Jones

  • 07.10.2025
  • 22:49 Uhr
Verlässt Miami vorzeitig: Odell Beckham Jr.
News

Odell Beckham Jr. bestätigt Doping-Sperre

  • 07.10.2025
  • 22:30 Uhr
Swift
News

Super Bowl Halftime Show: Darum platzte ein Swift-Auftritt

  • 07.10.2025
  • 21:52 Uhr

NFL: Kansas City Chiefs mit rührender Geste nach Fan-Eklat

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 0
Kansas City Chiefs v Jacksonville Jaguars
News

Kommentar: Die Chiefs lassen Mahomes im Stich

  • 07.10.2025
  • 20:05 Uhr
Kommt vom Rivalen nach Cincinnati: Joe Flacco
News

NFL: Bengals holen Flacco als Reaktion auf Burrow-Ausfall

  • 07.10.2025
  • 20:01 Uhr

NFL-Highlights: Patrick Mahomes wirft Pick Six und schenkt Jaguars den Sieg

  • Video
  • 06:10 Min
  • Ab 0