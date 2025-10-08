American Football
NFL: Arizona Cardinals belegen Head Coach Jonathan Gannon nach Ausraster mit Geldstrafe
- Veröffentlicht: 08.10.2025
- 06:22 Uhr
- Chris Lugert
Nach einem schwerwiegenden Fehler von Running Back Emari Demercado verlor Head Coach Jonathan Gannon die Nerven. Jetzt greifen die Arizona Cardinals durch.
Sein Ausraster während der NFL-Partie seiner Arizona Cardinals gegen die Tennessee Titans (21:22) am vergangenen Sonntag hat für Head Coach Jonathan Gannon ein teures Nachspiel.
Wie "ESPN" berichtet, belegten die Cardinals ihren Hauptübungsleiter mit einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Dollar. Vorausgegangen war ein verbaler wie auch non-verbaler Wutausbruch gegen Running Back Emari Demercado.
Dieser hatte beim Stand von 21:6 für die Cardinals zu Beginn des letzten Viertels einen sicheren 72-Yards-Touchdown weggeworfen, weil er den Ball bereits vor der Goal-Line fallen ließ.
Da der Ball dennoch in der Endzone landete, gab es Ballbesitz für die Titans. Statt eine Vorentscheidung zugunsten seines Teams herbeizuführen, leitete Demercado damit unfreiwillig das Comeback der Titans ein, das schließlich in deren erstem Sieg münzte.
Gannon entschuldigte sich beim Team
Nach diesem Fehler von hielt Gannon seinem Schützling an der Seitenlinie zunächst eine Standpauke und schlug Demercado beim Weggehen auch noch mit Wucht gegen den Arm.
Externer Inhalt
Bereits am Montag hatte Gannon erklärt, sich vor der Mannschaft bei Demercado und für sein Verhalten entschuldigt zu haben. "Ich habe ihnen nur gesagt, dass ich mich in diesem Moment irgendwie von den Ereignissen habe mitreißen lassen", sagte er. Die NFL teilte mit, keine weiteren Schritte ihrerseits zu unternehmen.
Gannon ist der erste Head Coach seit Bruce Arians, der für einen Disput mit einem Spieler eine Geldstrafe erhielt. Arians, damaliger Head Coach der Tampa Bay Buccaneers, hatte im Wild Card Game gegen die Philadelphia Eagles im Januar 2022 seinem Safety Andrew Adams auf den Helm geschlagen.