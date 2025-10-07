NFL - Taylor Swift und die Super Bowl Halftime Show: Deshalb platzte ein Auftritt

Taylor Swift tritt nicht im Rahmen des kommenden Super Bowl auf. Sie äußert sich jetzt zu Gerüchten, die Verhandlungen seien geplatzt.

Bei der Halftime Show im Rahmen des Super Bowl 2026 wird Bad Bunny der Headliner sein. Und nicht Taylor Swift.

Dass der Pop-Superstar trotz der Verlobung mit Chiefs-Legende Travis Kelce immer noch nicht bei dem globalen Event am Start ist, verwundert nicht wenige Fans.

Schließlich hatte die NFL seit dem Bekanntwerden der Liaison des Paares keine Skrupel, Swift bei Spielen der Kansas City Chiefs ausführlich im Fernsehen zu zeigen und sie als Zugpferd zu nutzen, um neue Zielgruppen zu erobern.

Es gab deshalb einige Spekulationen, warum die 35-Jährige noch nicht für die Halftime Show gebucht wurde: Gerüchten zufolge sollen die Verhandlungen zwischen der Liga und ihr geplatzt sein.