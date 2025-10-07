NFL
NFL - Taylor Swift und die Super Bowl Halftime Show: Deshalb platzte ein Auftritt
- Aktualisiert: 08.10.2025
- 09:39 Uhr
- Andreas Reiners
Taylor Swift tritt nicht im Rahmen des kommenden Super Bowl auf. Sie äußert sich jetzt zu Gerüchten, die Verhandlungen seien geplatzt.
Bei der Halftime Show im Rahmen des Super Bowl 2026 wird Bad Bunny der Headliner sein. Und nicht Taylor Swift.
Dass der Pop-Superstar trotz der Verlobung mit Chiefs-Legende Travis Kelce immer noch nicht bei dem globalen Event am Start ist, verwundert nicht wenige Fans.
Schließlich hatte die NFL seit dem Bekanntwerden der Liaison des Paares keine Skrupel, Swift bei Spielen der Kansas City Chiefs ausführlich im Fernsehen zu zeigen und sie als Zugpferd zu nutzen, um neue Zielgruppen zu erobern.
Es gab deshalb einige Spekulationen, warum die 35-Jährige noch nicht für die Halftime Show gebucht wurde: Gerüchten zufolge sollen die Verhandlungen zwischen der Liga und ihr geplatzt sein.
Halftime Show: Taylor Swift widerspricht Super-Bowl-Gerüchten
Bei einem Auftritt in der "Tonight Show" mit Jimmy widersprach sie diesen Gerüchten jetzt. Vielmehr steht Kelce bei ihr aktuell im Fokus, denn der Tight End will mit den Chiefs zum vierten Mal in Folge in den Super Bowl und sich seinen vierten Ring sichern.
"Jay-Z war immer sehr gut zu mir", sagte Swift. Jay-Z produziert die +Halbzeitshow für die NFL. "Unsere Teams stehen sich sehr nahe. Manchmal rufen sie an und fragen: 'Wie steht sie zum Super Bowl?' Aber das ist keine offizielle Anfrage oder ein Gespräch in einem Konferenzraum. Wir sagen ihm einfach immer ehrlich, wie es ist – nämlich, dass ich in einen Mann verliebt bin, der genau auf diesem Feld diesen Sport spielt."
Während der gesamten Saison sei sie komplett darauf fixiert, was Kelce auf dem Feld mache, sagte sie. "Kannst du dir vorstellen, er steht da jede Woche, riskiert seine Gesundheit in einem extrem gefährlichen, intensiven Sport – und ich sitze da und überlege: 'Hm, welche Choreo soll ich machen? Vielleicht zwei Strophen von "Shake it Off", dann "Blank Space" und danach "Cruel Summer"?'"
Hört sich danach an, dass ein Super-Bowl-Auftritt frühestens nach dem Ende der aktiven Karriere ihres Verlobten in Frage kommt.
