Anzeige
NFL

NFL - Odell Beckham Jr. muss Doping-Sperre absitzen - so lange ist der Star-Receiver gesperrt

  • Aktualisiert: 08.10.2025
  • 09:42 Uhr
  • Andreas Reiners

Odell Beckham Jr. möchte noch einmal in der NFL spielen. Wie er verriet, muss er vorher aber noch eine Sperre absitzen.

Diese Nachricht ist eine echte Überraschung: Odell Beckham Jr. wird von der NFL wegen Dopings gesperrt. Das kündigte der 33-Jährige im Podcast "The Pivot" an. Sechs Spiele muss der Wide Receiver aussetzen, laut NFL-Insider Tom Pelissero tritt die Sperre in dieser Woche in Kraft.

Wie "ESPN" berichtet, soll der Verstoß in der vergangenen Saison passiert sein. Beckham betonte, er habe niemals bewusst leistungssteigernde Substanzen eingenommen.

Anzeige
Anzeige

NFL: Odell Beckham Jr. aktuell Free Agent

Unmittelbare Auswirkungen hat das Ganze zunächst einmal nicht, denn OBJ hat seit seinem Ende bei den Miami Dolphins nach der letztjährigen Trade-Deadline kein neues Team gefunden.

Trotzdem möchte Beckham in dieser Saison noch einmal spielen, falls er ein Team finden sollte. Das könnte dann frühestens im November auf ihn zurückgreifen. Er betonte in dem Podcast nochmals, dass er nicht zurücktreten werde. "Keine Chance", sagte er.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Miami Dolphins: Dieser Punt schreit nach einer Entlassung

  • Auf Amon-Ra St. Brown ist Verlass - so lief es für die Deutschen in Week 5

Man darf seine letzten Zahlen aber nicht verschweigen: 2024 kam er in Miami in neun Einsätzen auf neun Catches für 55 Yards. Dass er seit fast einem Jahr ohne Team ist, spricht in dem Zusammenhang Bände. Die Sperre dürfte die Suche nach einem neuen Arbeitgeber nicht einfacher machen.

Mehr News und Videos
Kansas City Chiefs v Jacksonville Jaguars
News

Kommentar: Die Chiefs lassen Mahomes im Stich

  • 08.10.2025
  • 10:29 Uhr
Schon wieder verletzt: Joe Burrow
News

Bengals traden nach Burrow-Verletzung für neuen Quarterback

  • 08.10.2025
  • 10:24 Uhr
Swift
News

Super Bowl Halftime Show: Darum platzte ein Swift-Auftritt

  • 08.10.2025
  • 09:39 Uhr

Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes wirft Pick Six statt Touchdown

  • Video
  • 01:15 Min
  • Ab 0

Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes wirft Pick Six und schenkt Jaguars den Sieg

  • Video
  • 06:10 Min
  • Ab 0
Super Bowl LIX: Kansas City Chiefs v Philadelphia Eagles
News

NFL-Wirbel: Einwanderungspolizei beim Super Bowl

  • 08.10.2025
  • 08:52 Uhr
Mike McDaniel
News

Kommentar: Dieser Dolphins-Punt schreit nach einer Entlassung

  • 08.10.2025
  • 08:52 Uhr
Kansas City Chiefs v Jacksonville Jaguars
News

99 Yard Pick Six von Mahomes! Jaguars schlagen Chiefs

  • 08.10.2025
  • 08:50 Uhr

NFL: 99-Yard Pick Six! Die besten Plays der Woche 5

  • Video
  • 16:17 Min
  • Ab 0
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 08.10.2025
  • 08:23 Uhr