Anzeige
NFL

NFL - Dallas Cowboys: Mittelfinger statt Daumen hoch - Strafe für Jerry Jones

  • Aktualisiert: 07.10.2025
  • 22:49 Uhr
  • SID

Der milliardenschwere Teambesitzer Jerry Jones muss nach seiner obszönen Geste beim NFL-Spiel der Dallas Cowboys eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 Dollar zahlen.

Das berichteten mehrere US-Medien am Dienstag. Der 82 Jahre alte Cowboys-Boss war dabei gefilmt worden, wie er beim 37:22-Erfolg über die New York Jets den Mittelfinger in Richtung Tribüne zeigte.

Kurios: Jones behauptete später, das Ganze sei ein Missverständnis gewesen.

Anzeige
Anzeige

NFL: So erklärt Jerry Jones den Mittelfinger-Eklat

"Ich wollte eigentlich den Daumen hoch zeigen", sagte er im Interview mit dem Radiosender 105.3 The Fan in Dallas. "Das war unmittelbar nach unserem letzten Touchdown, und wir waren alle aufgeregt. Ich habe einfach die falsche Handbewegung gemacht."

Er versicherte: "Wenn man will, kann man es einen Unfall nennen. Ich meine es ernst."

Ein Video des Vorfalls hatte sich in Sozialen Medien schnell verbreitet. Jones beteuerte, es habe keine feindliche Absicht gegeben. "Es wurde schnell aufgeklärt", so der Milliardär, der die Cowboys 1989 gekauft hatte.

Anzeige
Anzeige

Dallas Cowboys: Jones startete Dynastie der 90er

Jones gilt als einer der schillerndsten NFL-Teambesitzer. Seine direkte Art und sein großer Einfluss auf sportliche Entscheidungen sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Die Cowboys, in den 1990er Jahren dreimaliger Super-Bowl-Sieger, warten seit 1996 auf einen weiteren Titelgewinn.

In dieser Saison stehen die Cowboys nach Week 5 bei einer 2-2-1-Bilanz. In der NFC East belegen sie damit nur Platz drei.

Jones ist übrigens nicht der erste Teambesitzer, der sich daneben benimmt. Im vergangenen Jahr wurde Carolina-Panthers-Besitzer David Tepper zu einer Geldstrafe von 300.000 Dollar verurteilt. Er hatte einen Drink in Richtung von Fans der Jacksonville Jaguars gewor

Bud Adams, der inzwischen verstorbene Besitzer der Tennessee Titans, musste 2009 250.000 Dollar zahlen, weil er einen Sieg gegen die Buffalo Bills mit einer obszönen Geste gefeiert hatte.

Auch interessant: NFL - Taylor Swift und die Super Bowl Halftime Show: Aus diesem Grund platzte ein Auftritt

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Spielplan der Saison 2025

  • NFL-Kommentar: Patrick Mahomes braucht von den Chiefs mehr Hilfe

Weitere Inhalte
Mike McDaniel
News

Kommentar: Dieser Dolphins-Punt schreit nach einer Entlassung

  • 08.10.2025
  • 00:11 Uhr

NFL: Baker Mayfield mit heftiger Auseinandersetzung gegen einen Fan

  • Video
  • 01:33 Min
  • Ab 0
Schon wieder verletzt: Joe Burrow
News

Bengals traden nach Burrow-Verletzung für neuen Quarterback

  • 07.10.2025
  • 22:30 Uhr
Verlässt Miami vorzeitig: Odell Beckham Jr.
News

Odell Beckham Jr. bestätigt Doping-Sperre

  • 07.10.2025
  • 22:30 Uhr
Swift
News

Super Bowl Halftime Show: Darum platzte ein Swift-Auftritt

  • 07.10.2025
  • 21:52 Uhr

NFL: Kansas City Chiefs mit rührender Geste nach Fan-Eklat

  • Video
  • 01:09 Min
  • Ab 0
Kansas City Chiefs v Jacksonville Jaguars
News

Kommentar: Die Chiefs lassen Mahomes im Stich

  • 07.10.2025
  • 20:05 Uhr
Kommt vom Rivalen nach Cincinnati: Joe Flacco
News

NFL: Bengals holen Flacco als Reaktion auf Burrow-Ausfall

  • 07.10.2025
  • 20:01 Uhr

NFL-Highlights: Patrick Mahomes wirft Pick Six und schenkt Jaguars den Sieg

  • Video
  • 06:10 Min
  • Ab 0
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 07.10.2025
  • 16:09 Uhr