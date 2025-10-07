NFL - Dallas Cowboys: Mittelfinger statt Daumen hoch - Strafe für Jerry Jones

Der milliardenschwere Teambesitzer Jerry Jones muss nach seiner obszönen Geste beim NFL-Spiel der Dallas Cowboys eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 Dollar zahlen. Das berichteten mehrere US-Medien am Dienstag. Der 82 Jahre alte Cowboys-Boss war dabei gefilmt worden, wie er beim 37:22-Erfolg über die New York Jets den Mittelfinger in Richtung Tribüne zeigte. Kurios: Jones behauptete später, das Ganze sei ein Missverständnis gewesen.

NFL: So erklärt Jerry Jones den Mittelfinger-Eklat "Ich wollte eigentlich den Daumen hoch zeigen", sagte er im Interview mit dem Radiosender 105.3 The Fan in Dallas. "Das war unmittelbar nach unserem letzten Touchdown, und wir waren alle aufgeregt. Ich habe einfach die falsche Handbewegung gemacht." Er versicherte: "Wenn man will, kann man es einen Unfall nennen. Ich meine es ernst." Die Highlights der NFL auf Joyn schauen

Bengals traden nach Verletzung von Joe Burrow für neuen Quarterback

Miami Dolphins: Dieser Punt schreit nach einer Entlassung Ein Video des Vorfalls hatte sich in Sozialen Medien schnell verbreitet. Jones beteuerte, es habe keine feindliche Absicht gegeben. "Es wurde schnell aufgeklärt", so der Milliardär, der die Cowboys 1989 gekauft hatte.

Dallas Cowboys: Jones startete Dynastie der 90er Jones gilt als einer der schillerndsten NFL-Teambesitzer. Seine direkte Art und sein großer Einfluss auf sportliche Entscheidungen sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Die Cowboys, in den 1990er Jahren dreimaliger Super-Bowl-Sieger, warten seit 1996 auf einen weiteren Titelgewinn. In dieser Saison stehen die Cowboys nach Week 5 bei einer 2-2-1-Bilanz. In der NFC East belegen sie damit nur Platz drei. Jones ist übrigens nicht der erste Teambesitzer, der sich daneben benimmt. Im vergangenen Jahr wurde Carolina-Panthers-Besitzer David Tepper zu einer Geldstrafe von 300.000 Dollar verurteilt. Er hatte einen Drink in Richtung von Fans der Jacksonville Jaguars gewor Bud Adams, der inzwischen verstorbene Besitzer der Tennessee Titans, musste 2009 250.000 Dollar zahlen, weil er einen Sieg gegen die Buffalo Bills mit einer obszönen Geste gefeiert hatte.