NFL - Atlanta Falcons: Kirk Cousins denkt nicht an ein Karriereende

Kirk Cousins: Von Blessuren beeinträchtigt

Falcons-GM Terry Fontenot hatte im Januar erklärt, man könne auch mit Cousins als Backup leben, auch wenn der angesichts seines hochdotierten Vierjahresvertrags ein sehr teurer Ersatzmann wäre.

Cousins geht es aber vor allem darum, gesund zu werden. Die Achillessehne ist bei ihm gut verheilt, allerdings hat das Sprunggelenk Probleme gemacht.

"Es hat mich nicht allzu sehr beeinträchtigt, aber dann wurde ich [in Woche 10] gegen die Saints ziemlich hart an meiner rechten Schulter und meinem rechten Ellbogen getroffen. Von da an hatte ich damit zu kämpfen, es war etwas, woran ich arbeiten musste. Ich konnte es einfach nie wirklich so hinbekommen, wie ich es wollte", sagte Cousins.

Er will die Zeit jetzt nutzen, um sich körperlich wieder gut zu fühlen. "Ich bin für die Falcons nicht gut, ich bin für ein Team nicht gut, wenn ich mich nicht wirklich gut fühle. Wenn wir das schaffen, habe ich das Gefühl, dass ich ein neues Leben im Profi-Football vor mir habe", sagte er.