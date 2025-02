NFL: Deshaun Watson hat die Cleveland Browns zurück ins Chaos gestürzt - ein Kommentar

Kevin Stefanski wurde zum Coach of the Year gewählt und junge Spieler wie Baker Mayfield, Nick Chubb, Denzel Ward und Myles Garrett spielten bereits auf Top-Niveau. Eigentlich war alles angerichtet für die ehemalige Lachnummer der NFL, um in den kommenden Jahren eine feste Größe der AFC zu werden.

Und das Schlimmste für die Browns: Sie haben keinerlei Argumente, ihren ehemaligen Defensive Player of the Year umzustimmen.

Grund genug für Superstar Garrett, der 2017 an erster Stelle von den Browns gedraftet wurde, um einen Trade zu bitten . Es ist die logische Folge. Warum sollte einer der besten Pass Rusher seit der Jahrtausendwende seine beste Zeit bei so einem - wieder mal - Trümmerhaufen von Franchise verbringen?

Cleveland Browns: Kein Geld, keine Spieler, keine Perspektive

Denn was soll in Cleveland kurzfristig besser werden? Nick Chubbs Knie wurde öfter zusammengeflickt als ein Trabant mit genau so vielen Kilometern auf der Uhr, wie Watson im Jahr Gehalt bekommt. Dass Watson noch mal seine Form aus Texans-Zeiten erreicht, ist realistisch gesehen ausgeschlossen.

Immerhin: Die Browns haben in diesem Jahr wieder einen First Round Pick - erstmals seit 2021. Und auch wenn sie damit massig an Talent gewinnen: Es wird kein Spieler, der die Franchise auf einmal rumdreht. Dementsprechend haben die Browns gar keine andere Wahl, als ihren nominell besten Spieler abzugeben. Denn der Markt für Garrett ist da. Alles unter zwei First Round Picks als Kompensation für die Ein-Mann-Abrissbirne ist kaum denkbar.