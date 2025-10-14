NFL: Atlanta Falcons schlagen schwache Buffalo Bills - Josh Allen patzt zwei Mal

Die Buffalo Bills haben zum zweiten Mal in Folge verloren und damit den guten Saisonstart doch noch verkorkst. Bei den Atlanta Falcons verursachte Josh Allen wieder zwei Turnover.

Von Kai Esser

Die Buffalo Bills haben das Auswärtsspiel bei den Atlanta Falcons verloren und haben somit im zweiten Spiel in Serie nur den Kürzeren gezogen. Am Ende hieß es 24:14 für Atlanta.

Bereits vor der Pause lagen die Bills mit 21:7 hinten, trotz eines geblockten Field Goals in der zweiten Halbzeit fand die Offense nie ein Mittel. Josh Allen steht am Ende bei 180 Passing Yards (15/26 Pässe), zwei Touchdowns, aber auch zwei Interceptions. Wie gegen die New England Patriots in der Vorwoche unterliefen Buffalo drei Turnover.

James Cook lief zwar mit 87 Yards bei 17 Läufen ein gutes Spiel, allerdings war das Playcalling oft zu eindimensional. Joshua Palmer war mit 60 Receiving Yards bester Passempfänger, Receiver Elijah Moore fumblete zudem einen Ball.