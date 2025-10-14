Zweite Niederlage in Folge
NFL: Atlanta Falcons schlagen schwache Buffalo Bills - Josh Allen patzt zwei Mal
- Aktualisiert: 14.10.2025
- 08:33 Uhr
- Kai Esser
Die Buffalo Bills haben zum zweiten Mal in Folge verloren und damit den guten Saisonstart doch noch verkorkst. Bei den Atlanta Falcons verursachte Josh Allen wieder zwei Turnover.
Die Buffalo Bills haben das Auswärtsspiel bei den Atlanta Falcons verloren und haben somit im zweiten Spiel in Serie nur den Kürzeren gezogen. Am Ende hieß es 24:14 für Atlanta.
Bereits vor der Pause lagen die Bills mit 21:7 hinten, trotz eines geblockten Field Goals in der zweiten Halbzeit fand die Offense nie ein Mittel. Josh Allen steht am Ende bei 180 Passing Yards (15/26 Pässe), zwei Touchdowns, aber auch zwei Interceptions. Wie gegen die New England Patriots in der Vorwoche unterliefen Buffalo drei Turnover.
James Cook lief zwar mit 87 Yards bei 17 Läufen ein gutes Spiel, allerdings war das Playcalling oft zu eindimensional. Joshua Palmer war mit 60 Receiving Yards bester Passempfänger, Receiver Elijah Moore fumblete zudem einen Ball.
NFL: Atlanta Falcons liefern Top-Spiel auf beiden Seiten des Balls
Die Atlanta Falcons dagegen können sich über eine komplette Teamleistung freuen. In der 1. Halbzeit überragte die Offense mit 21 Punkten, in der zweiten Halbzeit die Defense: Allen wurde bei fast der Hälfte seiner Dropbacks uner Druck gesetzt.
Michael Penix Jr. brachte 20 seiner 32 Pässe für 250 Yards Raumgewinn an, alleine 158 davon zu Drake London sowie Penix' einziger Touchdown-Pass. Running Back Bijan Robinson überragte erneut mit 170 Rushing sowie 68 Receiving Yards, 238 Scrimmage Yards sind der Bestwert seiner Karriere.
Darunter ein 87-Yard-Touchdown-Lauf in der 1. Halbzeit, auch der andere Running Back Tyler Allgeier gelang ein Touchdown. Linebacker DeAngelo Malone beendete das Spiel mit einer getippten Interception wenige Sekunden vor Schluss.
Durch den Sieg bleiben die Atlanta Falcons (3-2) in der NFC South an den Tampa Bay Buccaneers (5-1-) dran. Die Bills sind in der AFC East die Führung an die Patriots los. In der kommenden Woche haben die Bills Bye Week, die Falcons reisen zu den San Francisco 49ers.