Kilian Zierer wird nach seiner Entlassung bei den San Francisco 49ers von den Jacksonville Jaguars in den Practice Squad aufgenommen. ran zeigt, wie seine Chancen dort stehen. Neustart für Kilian Zierer. Der deutsche Offensive Lineman wurde erst von den San Francisco 49ers entlassen, fand nur einen Tag später aber wieder einen neuen Arbeitgeber. Die Jacksonville Jaguars nahmen den 25-Jährigen in ihren Practice Squad auf. Alle NFL-Highlights auf Joyn Für den in München geborenen Spieler ist es nicht die erste Entlassung in der besten Football-Liga der Welt. Seit Frühjahr 2023 ist es für ihn bereits die fünfte Station in der NFL. Wie stehen nun seine Chancen in Florida?

Jacksonville Jaguars: Kilian Zierer braucht Konstanz Von 2023 bis 2024 war Zierer für die Houston Texans aktiv, 2025 sind die Jaguars nach den Atlanta Falcons, Cleveland Browns und den Niners bereits die vierte Station in nur einem Jahr. Ein Umstand, der deutlich macht, wie es um die Chancen des Deutschen bestellt ist. Als Mitglied des International Player Pathway Program belegt Zierer bei den Jaguars einen zusätzlichen Platz im Practice Squad, der für internationale Spieler verwendet werden kann. Eine realistische Chance auf Einsätze hat er aktuell nicht – außer die Franchise sollte von einer besonders schweren Verletzungswelle geplagt werden. Vor wenigen Wochen ordnete Zierer im ran-Interview seine Chancen auf den Durchbruch über den International Spot selbst bereits ein: "Der International Spot bedeutet zwar, dass man einen Platz im Practice Squad hat, aber genau deshalb ist es schwerer, daraus in den 53-Mann-Kader zu kommen. Wenn sie dich hochziehen, verlieren die Teams diesen Bonusplatz."

