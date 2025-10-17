Highlights der NFL auf Joyn
NFL - Jacksonville Jaguars holen Kilian Zierer - so stehen die Chancen des Deutschen in Florida
- Aktualisiert: 18.10.2025
- 11:36 Uhr
- ran.de
Kilian Zierer wird nach seiner Entlassung bei den San Francisco 49ers von den Jacksonville Jaguars in den Practice Squad aufgenommen. ran zeigt, wie seine Chancen dort stehen.
Der deutsche Offensive Lineman wurde erst von den San Francisco 49ers entlassen, fand nur einen Tag später aber wieder einen neuen Arbeitgeber. Die Jacksonville Jaguars nahmen den 25-Jährigen in ihren Practice Squad auf.
Für den in München geborenen Spieler ist es nicht die erste Entlassung in der besten Football-Liga der Welt. Seit Frühjahr 2023 ist es für ihn bereits die fünfte Station in der NFL.
Wie stehen nun seine Chancen in Florida?
Jacksonville Jaguars: Kilian Zierer braucht Konstanz
Von 2023 bis 2024 war Zierer für die Houston Texans aktiv, 2025 sind die Jaguars nach den Atlanta Falcons, Cleveland Browns und den Niners bereits die vierte Station in nur einem Jahr. Ein Umstand, der deutlich macht, wie es um die Chancen des Deutschen bestellt ist.
Als Mitglied des International Player Pathway Program belegt Zierer bei den Jaguars einen zusätzlichen Platz im Practice Squad, der für internationale Spieler verwendet werden kann. Eine realistische Chance auf Einsätze hat er aktuell nicht – außer die Franchise sollte von einer besonders schweren Verletzungswelle geplagt werden.
Vor wenigen Wochen ordnete Zierer im ran-Interview seine Chancen auf den Durchbruch über den International Spot selbst bereits ein: "Der International Spot bedeutet zwar, dass man einen Platz im Practice Squad hat, aber genau deshalb ist es schwerer, daraus in den 53-Mann-Kader zu kommen. Wenn sie dich hochziehen, verlieren die Teams diesen Bonusplatz."
Externer Inhalt
VIDEO: Aaron Rodgers Masterclass! Absurder 68-Yard-Pass bei vier TD-Gala
Die Ausgangslage für den Deutschen ist damit auch bei seinem neuen Team weiterhin klar definiert. Für Zierer geht es vielmehr darum, sich schleunigst zu akklimatisieren.
Durch die Entlassung in San Francisco und das neue Engagement in Jacksonville ging es einmal von der West- an die Ostküste. Vier Teams in nur einem Kalenderjahr bedeuten stetiges von null anzufangen und sich immer wieder an die neuen Gegebenheiten gewöhnen zu müssen.
Koffer packen, Umzug, Eingewöhnung. Dies sind keine guten Voraussetzungen, will man einen O-Line-Coach nachhaltig von sich überzeugen und auch in der Offseason noch bei einem Team engagiert sein.
Und genau darum geht es nun für Zierer: Als fitter und verfügbarer O-Liner so viele Trainingseinheiten wie nur möglich zu absolvieren und konstant Top-Leistungen an den Tag zu legen.
Damit dann möglichst erstmal kein Umzug mehr ansteht.