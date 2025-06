NFL - Baltimore Ravens machen Ex-Patriots-Quarterback zum Receiver

Cunnignham kam ursprünglich im vergangenen Dezember zu den Ravens, als diese den Rookie aus dem Practice Squad der New England Patriots holten. Bereits bei den Pats hatte der 25-Jährige einige Trainingseinheiten als Receiver absolviert und sogar einen Touchdown erlaufen.

Das Wichtigste in Kürze

Übrigens: Der zweimalige NFL-MVP Lamar Jackson lehnte einst einen Positionswechsel ab, als einige Analysten meinten, er wäre mit seiner Athletik besser als Wide Receiver aufgehoben.

Der nun umfunktionierte Cunningham war ebenfalls als Rushing Quarterback erfolgreich, legte in Louisville in fünf aufeinanderfolgenden Spielzeiten mehr als 450 Yards am Boden zurück.