NFL: Baltimore Ravens unterliegen nach Drama-Ende bei den Kansas City Chiefs

Das NFL-Eröffnungsspiel zwischen den Chiefs und den Ravens mutiert in den letzten Sekunden zum Drama - mit Happy End für die Gastgeber.

Dramatischer hätte die NFL-Saison 2024 wohl nicht beginnen können! Im Eröffnungsspiel standen sich in der Nacht Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs und die Baltimore Ravens gegenüber.

Das Ende des Spiels wurde dabei für die Gäste zum Drama. Mit 20:27 lagen die Ravens in Rückstand, als sie knapp zwei Minuten vor dem Ende noch einmal den Ball bekamen.

Quarterback Lamar Jackson führte sein Team in der Folge erfolgreich über das Feld, warf unter anderem einen 38-Yard-Pass auf Rashod Bateman.

18 Sekunden vor dem Ende hieß es dann "1st & Goal". Nach zwei missglückten Versuchen schien der dritte die Erlösung zu bringen, so warf der Spielmacher fünf Sekunden vor dem Ende einen Touchdown-Pass auf Isaiah Likely, der sich am hinteren Ende der Endzone befunden hatte.