Aaron Rodgers steht vor seinem NFL-Comeback. Und der Star-Quarterback hat große Ansprüche an sich selbst.

Fast genau ein Jahr ist es her, dass Aaron Rodgers sein Debüt für die New York Jets in der NFL feierte. Von feiern konnte jedoch nicht die Rede sein.

Sein Einsatz war nach wenigen Momenten beendet, ein Achillessehnenriss setzte den Star-Quarterback in seinem ersten Drive als Jets-Spieler außer Gefecht - und das für die gesamte Saison 2023/24.

Nun steht Rodgers vor seinem Comeback. Im Alter von 40 Jahren greift der Signal Caller nochmals an und hat laut eigenen Aussagen enorm hohe Ansprüche an sich selbst.

Vor dem Saison-Auftakt der Jets am kommenden Dienstag (ab 02:20 Uhr im Liveticker) gegen die San Francisco 49ers stellte sich der Ex-Green-Bay-Packers-Star den Fragen der Reporter.

Die eine große Frage, die im Raum stand, war jene die sich wohl Rodgers selbst auch stellt. Wird er nach der langwierigen Verletzung je wieder auf dem Niveau spielen können, das er in seinen Zeiten bei den Packers gezeigt hat?