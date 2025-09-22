Chicago-Bears-Quarterback Caleb Williams hat gegen die Dallas Cowboys seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Nach vier Touchdowns dürfen sich die Fans nun über einen ganz besonderen Wetteinsatz freuen.

Die Chicago Bears haben ihren ersten Saisonsieg in der Regular Season der NFL eingefahren. Nach einer insgesamt dominanten Vorstellung setzte sich das Team um Quarterback Caleb Williams mit 31:14 gegen die Dallas Cowboys durch.

Dabei konnte auch Williams zum ersten Mal in der neuen Saison so richtig überzeugen. Mit seinen vier Passing-Touchdowns sorgte er zudem dafür, dass ein kurioser Wetteinsatz fällig wird.

Der lokale Hotdog-Stand "The Wiener Circle" hatte vor der Partie versprochen, am darauffolgenden Dienstag Gratis-Hotdogs auszugeben, sollte Williams tatsächlich vier Touchdowns werfen.

Auf die Frage hin, ob er von der Aktion mitbekommen habe, antwortete er gegenüber der "Chicago Sun-Times": "Glückwunsch an alle, genießt die Hotdogs!"