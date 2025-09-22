Anzeige
NFL

NFL: Bears-Quarterback Caleb Williams sorgt für kostenlose Hotdogs in Chicago

  • Veröffentlicht: 22.09.2025
  • 17:27 Uhr
  • ran.de

Chicago-Bears-Quarterback Caleb Williams hat gegen die Dallas Cowboys seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Nach vier Touchdowns dürfen sich die Fans nun über einen ganz besonderen Wetteinsatz freuen.

Die Chicago Bears haben ihren ersten Saisonsieg in der Regular Season der NFL eingefahren. Nach einer insgesamt dominanten Vorstellung setzte sich das Team um Quarterback Caleb Williams mit 31:14 gegen die Dallas Cowboys durch.

Dabei konnte auch Williams zum ersten Mal in der neuen Saison so richtig überzeugen. Mit seinen vier Passing-Touchdowns sorgte er zudem dafür, dass ein kurioser Wetteinsatz fällig wird.

Der lokale Hotdog-Stand "The Wiener Circle" hatte vor der Partie versprochen, am darauffolgenden Dienstag Gratis-Hotdogs auszugeben, sollte Williams tatsächlich vier Touchdowns werfen.

Auf die Frage hin, ob er von der Aktion mitbekommen habe, antwortete er gegenüber der "Chicago Sun-Times": "Glückwunsch an alle, genießt die Hotdogs!"

Chicago-Bears-Quarterback Caleb Williams mit Karrierehöchstwert

Sportlich war es für Williams ebenfalls ein Statement. In seiner zweiten NFL-Saison stellte er mit vier Passing-Touchdowns seine persönliche Bestmarke ein und verbuchte zugleich Karrierehöchstwerte mit 10,6 Yards pro Passversuch.

Gegen eine schwache Cowboys-Defense blieb er erstmals in seiner NFL-Laufbahn in einem Spiel ohne Sack – nachdem er 2024 noch 68-mal zu Boden gegangen war. Insgesamt brachte Williams 19 von 28 Pässen an und verteilte seine Touchdowns auf vier verschiedene Passempfänger.

