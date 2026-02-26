- Anzeige -
WEchsel steht im raum

NFL: Maxx Crosby vor Trade? Las Vegas Raiders sollen Preis für Star-Verteidiger festgelegt haben

  • Veröffentlicht: 26.02.2026
  • 06:40 Uhr
  • ran.de
Las Vegas Raiders Defensive End Maxx Crosby
Las Vegas Raiders Defensive End Maxx Crosby© IMAGO/Icon Sportswire

Die Las Vegas Raiders und Defensive End Maxx Crosby könnten schon bald getrennte Wege gehen. Allerdings soll der Preis bei einem Trade hoch sein.

Maxx Crosby ist nicht untradebar!

Das berichtet zumindest "NBC Sports", die sich auf eine Liga-Quelle beziehen. Demnach schweben den Las Vegas Raiders bei einem Trade ihres Star-Verteidigers zwei Erstrunden-Picks und ein weiterer Spieler im Gegenzug vor.

Also in etwa der Preis, den Micah Parsons für die Dallas Cowboys im vergangenen August erzielt hat. Für Parsons erhielten die Cowboys von den Packers den 20. Pick des kommenden NFL-Drafts sowie einen weiteren Erstrunden-Pick 2027 und Defensive Tackle Kenny Clark.

Allerdings soll nicht klar sein, welche Art-Spieler die Las Vegas Raiders präferieren würden – und wie hoch die beiden Erstrunden-Picks für Crosby sein sollten.

Maxx Crosby in Las Vegas unzufrieden

Der 29-Jährige spielt seit seinem Draft 2019 (4. Runde, Pick 106) bei den Las Vegas Raiders. In den vergangenen fünf Jahren wurde er jeweils in den Pro Bowl gewählt.

Crosby soll aktuell mit den Umständen in Las Vegas unzufrieden sein. Beide Parteien sollen sich aktuell über eine Möglichkeit des Wechsels unterhalten. Erst vor der abgelaufenen NFL-Saison unterschrieb Crosby eine Vertragsverlängerung um drei Jahre und 106,5 Millionen US-Dollar.

